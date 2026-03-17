Ο Πασχάλης για το παιδί που απέκτησε από εξωσυζυγική σχέση: Περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις

Ο Πασχάλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «EQ» του Action24 και μίλησε για την πολύκροτη υπόθεση της απόκτησης παιδιού από εξωσυζυγική σχέση, αλλά και για τα αδέρφια του που ακολούθησαν το δρόμο της μετανάστευσης, για μια καλύτερη ζωή μακριά από την Ελλάδα. Ο τραγουδιστής προανήγγειλε ανατροπές και εκπλήξεις για το παιδί που αναγνώρισε «μόνο δικαστικά» όπως ανέφερε.

Στο παρελθόν ο Πασχάλης είχε παραδεχτεί μια σύντομη εξωσυζυγική σχέση, χαρακτηρίζοντάς την ως «στιγμιαίο λάθος». Η φράση αυτή έμεινε στην ιστορία των ελληνικών media, με τον τραγουδιστή να εκφράζει σε δεύτερο χρόνο τη λύπη του, καθώς όπως είχε αναφέρει, η δημοσιότητα στιγμάτισε το παιδί. Μετά από μια μακρά δικαστική διαδικασία και τεστ DNA, ο τραγουδιστής αναγνώρισε όμως έσπευσε να τονίσει πως δεν του δόθηκε το δικαίωμα για επανεξέταση DNA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά ο Πασχάλης μίλησε στο Action24 για τη γνωριμία και τη σχέση με τη γυναίκα του: «Όταν γνωριστήκαμε με την Αλίκη ήταν 14 ετών και εγώ την περνάω 4,5 χρόνια. Είχαμε ένα φλερτ πλατωνικό για ένα 6μηνο, μας χώρισε ο πατέρας της που μας είδε να περπατάμε στον δρόμο. Μετά από περίπου 2 χρόνια βρεθήκαμε στον δρόμο, της πρότεινα να συναντηθούμε και από τότε είμαστε μαζί. Ταιριάξαμε παρά τον διαφορετικό χαρακτήρα».

Για το παιδί από εξωσυζυγική σχέση παραδέχθηκε ότι: «Μας επηρέασε αρνητικά η εξωσυζυγική συνεύρεση που είχα και μας βασανίζει ακόμα και τώρα. Σε λίγο – δεν ξέρω πόσο είναι – περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις. Από την πρώτη στιγμή εγώ ζητούσα μια διασταύρωση DNA που έγινε. Όσα δικαστήρια έγιναν για να επαναλάβουμε την εξέταση, κανείς δεν μας το έδωσε αυτό το δικαίωμα».

Επανέλαβε πως «μόνο δικαστικά» έχει αναγνωρίσει το παιδί που προέκυψε από αυτή τη συνεύρεση. «Η δύναμή μου είναι ότι έχω μια οικογένεια πολύ κοντά μου. Η οικογένειά μου γνωρίζει τι συμβαίνει και με στηρίζει» ανέφερε ο τραγουδιστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πασχάλης και Αλίκη Αρβανιτίδη παραμένου μαζί, συμπληρώνοντας πάνω από 56 χρόνια κοινής πορείας. Το θέμα της αναγνώρισης του παιδιού είναι κάτι που όπως φαίνεται συνεχίζει να τους απασχολεί.

Στη συνέχεια ο Πασχάλης αναφέρθηκε με έκδηλη συγκίνηση στα αδέλφια του. «Στην πολυμελή οικογένεια, έχω 4 αδέλφια που υπήρξαν μετανάστες, η αδελφή μου είναι ακόμα στον Καναδά. Η μετανάστευση με πονάει πάρα πολύ» είπε συγκινημένος.

«Έζησα μόνος από την εφηβεία και μετά, έγιναν μετανάστες, ο ένας πέθανε στον Καναδά. Έχω τραγούδια για τη μετανάστευση. Σε ένα λέω αχ και να μπορούσα. Έχω και ένα περιστατικό: Έκανα μια συνεργασία το 2000 με τη συμφωνική ορχήστρα του δήμου Αθηναίων. Ενέταξα στο ρεπερτόριο και το Αστέρι του Βοριά που περιγράφει τον άνθρωπο που φεύγει» συμπλήρωσε με εμφανή τη συγκίνησή του με τον ίδιο να σχολιάζει «ελληνική ταινία έγινα».

Για τη συμμετοχή του στην Eurovision με τους Olympians, αποκάλυψε: «Στη Eurovision αποτύχαμε, ενώ πήραμε την 5η θέση, γιατί είχαμε ελλείψεις. Θα το φέρναμε το τραγούδι μας μπροστά αν όλη η τελευταία εμφάνισή μας ήταν σωστή. Δεν ήταν σωστή. Ούτε εμείς οι τέσσερις ήμασταν καλοί και δεν ήμασταν καλοί, γιατί δεν μας έστησαν καλά και αν ο ήχος στις τηλεοράσεις δεν ήταν σε αυτό το level. Αργότερα ανέβηκε στο κανονικό».