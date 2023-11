Ο Τζάρεντ Λέτο θα έκανε ακόμα και τον Spiderman να τον ζηλεύει, καθώς ο γνωστός ηθοποιός, τραγουδιστής και συνθέτης που έχει μανία με την αναρρίχηση σε κτίρια, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο κατόρθωμά του, καθώς σκαρφάλωσε χθες (9.11.2023) στο Empire State Building.

Ο Τζάρεντ Λέτο αναρριχήθηκε σε 18 από 102 τους ορόφους του εμβληματικού ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης. Βέβαια, ο ηθοποιός και τραγουδιστής ήταν δεμένος με ιμάντα ασφαλείας, αλλά και πάλι το κατόρθωμά του έκοψε την ανάσα όσων τον παρακολούθησαν, αλλά και όσων ήταν μέσα στο κτήριο.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποφάσισε να… γίνει Spiderman όχι για τα γυρίσματα κάποιας ταινίας. Η αναρρίχησή του έγινε για να προωθήσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του συγκροτήματός του «Thirty Seconds to Mars».

Ο Τζάρεντ Λέτο μίλησε με φιλοσοφική διάθεση για την αναρρίχηση στο Empire State Building.

«Το κτίριο αυτό είναι μια απόδειξη όλων των πραγμάτων που μπορούν να γίνουν στον κόσμο αν εστιάσουμε σε αυτά, που είναι σε μεγάλο βαθμό η έμπνευση πίσω από το πιο πρόσφατο άλμπουμ μας: “Είναι το τέλος του κόσμου, αλλά είναι μια όμορφη μέρα” (It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day)».

Jared Leto is currently climbing the Empire State Building for some reason.pic.twitter.com/0OtJijQeLU — Film Updates (@FilmUpdates) November 9, 2023

Ο Τζάρεντ Λέτο αποτελεί και τον πρώτο άνθρωπο που πήρε ειδική άδεια και σκαρφάλωσε νόμιμα στην κορυφή του Empire State Building. Ο ηθοποιός και τραγουδιστής, σύμφωνα σκαρφάλωσε από τον 18ο πριν την κορυφή όροφο και έφτασε μέχρι πάνω.

Imagínate estar viendo hacia afuera y que te aparezca Jared Leto en la ventana pic.twitter.com/0z4aj3cOSu — Marysun (@fak3plastic) November 10, 2023

Η αναρρίχησή του κράτησε 20 λεπτά και ο ηθοποιός του έφτασε σε ύψος 400 μέτρων από το έδαφος.

Τον περασμένο Ιούνιο ο ηθοποιός και τραγουδιστής, Τζάρεντ Λέτο είχε κάνει άλλη μια αναρρίχησης, καθώς σκαρφάλωσε στον τοίχο ενός ξενοδοχείου στο Βερολίνο.