Οι Green Day έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Μια από τις δημοφιλέστερες punk rock μπάντες όλων των εποχών, οι Green Day έρχονται για μια συναυλία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ.

Οι Green Day θα δώσουν μεγάλη συναυλία στις 6 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Eject Festival, το οποίο το 2025 θα γιορτάσει τα 20 χρόνια παρουσίας στα εγχώρια συναυλιακά δρώμενα.

Το θρυλικό συγκρότημα έχει πουλήσει πάνω από 85 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο και έχει στην κατοχή του πέντε μουσικά βραβεία Grammy.

Οι Green Day έχουν τον τίτλο του συγκροτήματος με τις πιο πολυπληθείς συναυλίες όλων των εποχών. Είναι τα δυο live που έκαναν στο Milton Keynes National Bowl της Μεγάλης Βρετανίας στα οποία έδωσαν το παρών πάνω από 130.000 άτομα.

Μερικά από τα κορυφαία τραγούδια της punk rock μουσικής ανήκουν στους Green Day και είναι τα «Wake me up when September ends», «Boulevard of broken dreams», «Basket Case», «American Idiot», «Welcome to Paradise», «When I come around», «Jesus of Suburbia», «21 guns», «Holiday», «forever Now» και άλλα.

Η προπώληση των εισιτηρίων για την μεγάλη συναλία των Green Day στο ΟΑΚΑ ξεκινά στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης (16/10/2024).