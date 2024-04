Οι Pearl Jam εμπνεύστηκαν το νέο τους τραγούδι από τον Ντόναλντ Τραμπ

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα, Pearl Jam, χρησιμοποίησε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ως πηγή έμπνευσης για το νέο τραγούδι του με τίτλο «Wreckage». Την αποκάλυψη έκανε ο τραγουδιστής της μπάντας, Έντι Βέντερ.

Οι Pearl Jam κυκλοφόρησαν την περασμένη Παρασκευή (19.04.2024) το 12ο στη σειρά άλμπουμ τους με τίτλο «Dark Matter». Το γνωστό συγκρότημα από το Seattle των ΗΠΑ έχει συμπεριλάβει στον δίσκο ένα τραγούδι που, όπως αποκάλυψε ο frontman Έντι Βέντερ, είναι για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το τραγούδι «Wreckage» αντιπροσωπεύει μια έκκληση για ενότητα.

«Υπάρχει ένας τύπος στις ΗΠΑ που εξακολουθεί να λέει ότι δεν έχασε στις εκλογές και οι άνθρωποι αντηχούν και ενισχύουν αυτό το μήνυμα σαν να είναι αλήθεια» είπε ο Έντι Βέντερ.

«Ο Τραμπ είναι απελπισμένος. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ υποψήφιος πιο απελπισμένος να κερδίσει, απλώς για να κρατηθεί έξω από τη φυλακή και για να αποφύγει τη χρεοκοπία. Είναι εκεί έξω υποδυόμενος το θύμα» ανέφερε, επίσης, ο τραγουδιστής των Pearl Jam.

