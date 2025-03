Οι U2 θα τιμηθούν με την υψηλότερη διάκριση στα βρετανικά βραβεία Ivors

Τα μέλη του Ιρλανδικού ροκ συγκροτήματος «U2» θα τιμηθούν με τη διάκριση Ivors Academy Fellowship στα φετινά Ivors, τα ετήσια βρετανικά βραβεία που απονέμονται σε τραγουδοποιούς και μουσικούς συνθέτες, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (20.03.2025) οι διοργανωτές.

Ο Μπόνο, ο The Edge, ο Άνταμ Κλέιτον και ο Λάρι Μιούλεν Τζ. των θρυλικών U2 θα ακολουθήσουν τα βήματα των Πολ Μακάρτνεϊ, Έλτον Τζον και Κέιτ Μπους και θα τιμηθούν με την υψηλότερη διάκριση που απονέμει η ένωση των βραβείων με έδρα τη Βρετανία. Η σύνθεση μουσικής και η συγγραφή στίχων εκ μέρους του συγκροτήματος αναγνωρίζεται για τη «συναισθηματική αυθεντικότητά της που δημιούργησε ορισμένα από τα τραγούδια με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία της ροκ», αναφέρει η Ivors Academy, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τις επιτυχίες των U2 “I Will Follow”, “Pride (In The Name of Love)”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” και “With or Without You”.

«Τα πρώτα τραγούδια των U2 προανήγγειλαν ένα συγκρότημα που δεν φοβόταν να διαχειριστεί θέματα κοινωνικής αναταραχής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μορφοποιώντας τη δέσμευση της ροκ με τον πολιτικό ακτιβισμό», επισημαίνει η Ακαδημία σε μια ανακοίνωση.

«Τα επιτεύγματά τους ως τραγουδοποιοί σηματοδοτούνται από την ικανότητα να αναμειγνύουν αυθεντικές μελωδίες με κοινωνικά και πολιτικά φορτισμένους στίχους, αγγίζοντας τόσο προσωπικά όσο και καθολικά θέματα όπως η αγάπη, η πίστη, ο πόλεμος, η πολιτική και η θρησκεία».

Το συγκρότημα των U2, που ιδρύθηκε στο Δουβλίνο το 1976, έχει πουλήσει πάνω από 175 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει τιμηθεί με σειρά διακρίσεων και βραβείων όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ άλλων τέσσερα Ivor Novello.

Είναι οι πρώτοι Ιρλανδοί τραγουδοποιοί στους οποίους απονέμεται αυτή η διάκριση, με τον αριθμό των Ivor Academy Fellows να ανέρχεται πλέον σε 32. Πέρυσι, ο Αμερικανός ρόκερ Μπρους Σπρίνγκστιν αναδείχθηκε στον πρώτο διεθνή τραγουδοποιό που τιμήθηκε με το εν λόγω βραβείο.

«Ήμασταν συγκρότημα πριν καν παίξουμε, πόσο μάλλον πριν να γράψουμε τραγούδια… Στην πραγματικότητα, η αδυναμία μας να παίζουμε τραγούδια άλλων ανθρώπων ήταν εκείνη που μας οδήγησε να γράφουμε τα δικά μας τραγούδια», έχει δηλώσει ο τραγουδιστής Μπόνο.

Έχοντας πάρει το όνομά τους από τον Ουαλό συνθέτη και ηθοποιό των αρχών του 20ου αιώνα, Άιβορ Νοβέλο, τα Βραβεία Ivor απονεμήθηκαν πρώτη φορά το 1956.

Η φετινή απονομή θα πραγματοποιηθεί την 22α Μαΐου στο Λονδίνο.