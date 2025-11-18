Οι Deep Purple έρχονται στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβρίου 2026

Οι Deep Purple, που αποτελούν ένα από τα πιο θρυλικά συγκροτήματα της hard rock και της heavy metal, έρχονται ξανά στην Ελλάδα μέσα στο 2026.

Το βρετανικό ροκ συγκρότημα έχει εμφανιστεί πολλές στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πορείας του. Η τελευταία ήταν το 2023, όταν οι Deep Purple εμφανίστηκαν στο Rockwave Festival στο Terra Vibe. Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του γκρουπ στο Instagram πρόκειται να έρθουν ξανά στην Αθήνα τον προσεχή Οκτώβριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, οι Deep Purple αναμένεται να εμφανιστούν στις 13 Οκτωβρίου 2026 στο Telekom Center Athens για να χαρίσουν για ακόμα μία φορά επικές στιγμές στους φανατικούς θαυμαστές τους.

View this post on Instagram A post shared by Deep Purple (@deeppurple_official)

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Deep Purple έχουν τραγουδήσει πολλά κλασικά κομμάτια της ροκ. Τα πιο δημοφιλή είναι τα εξής: «Smoke on the Water», «Highway Star», «Child in Time», «Black Night», «Perfect Strangers» και «Burn».