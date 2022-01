Στα έξι εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η τιμή πώλησης του πολυτελούς κάστρου που παρουσιάζεται στο τρίτο μέρος της κινηματογραφικής σειράς «The Godfather» (Ο Νονός) και είναι γεμάτο από έργα τέχνης.

Το πολυτελές κάστρο του Νονού ανήκει στην οικογένεια Πενίσι της Φλοριστέλα και διαθέτει 22 υπνοδωμάτια, οκτώ μπάνια, μια κάβα, ένα καλλιτεχνικό στούντιο, μια βιβλιοθήκη, ένα ιδιωτικό παρεκκλήσι και πάρκο έκτασης οκτώ στρεμμάτων.

Πρόκειται για μια νεογοτθική βίλα τριών ορόφων, η οποία χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ο Μπάρον Πενίσι ανέθεσε στον αρχιτέκτονα από το Παλέρμο, Τζουσέπε Πατρίκολο να δημιουργήσει στέγη για τη συλλογή του αποτελούμενη από νομίσματα και έργα τέχνης στην πόλη Ατσιρεάλε.

Οι τοιχογραφίες που ζωγράφισε στο παρεκκλήσι ο Σικελός καλλιτέχνης, Τζουσέπε Σούτι, το 1905 θα παραμείνουν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Sotheby’s International Realty, στην Ιταλία. Ομοίως, η μαρμάρινη προτομή του Πενίσι που είναι τοποθετημένη στο τέλος λεωφόρου με φοίνικες που οδηγεί στο κτιριακό σύμπλεγμα των 4.000 τ.μ., έργο του Ιταλού γλύπτη, Τζουσέπε Πρίντσι είναι «αναπόσπαστο μέρος του κάστρου» και θα συμπεριληφθεί στην πώληση.

Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής νομισμάτων που αριθμεί περισσότερα από 1.600 χρυσά και ασημένια ελληνοσικελικά νομίσματα, αγοράστηκε από την Περιφέρεια της Σικελίας το 1987 και φυλάσσεται τώρα στο Μουσείο Paolo Orsi στις Συρακούσες.

