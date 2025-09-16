Πρίγκιπας Άντριου και Σάρα Φέργκιουσον μαζί στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ – Τα γέλια με την πρώην σύζυγό του και η αμηχανία του Γουίλιαμ

Τη στιγμή που το μελάνι από τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για την εμπλοκή του ονόματος του πρίγκιπα Άντριου στο σκάνδαλο Έπστάιν – κύκλωμα παιδεραστίας – δεν αναμένεται να στεγνώσει σύντομα, ο 65χρονος γαλαζοαίματος έδωσε το «παρών» σε ένα μη χαρούμενο event.

Ο πρίγκιπας Άντριου επέστρεψε σήμερα (16.09.2025) στο βρετανικό παλάτι, καθώς παρευρέθηκε με την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον, στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ.

Η δούκισσα Αικατερίνη (Κάθριν Γουόρσλεϊ), η οποία έγινε μέλος της βασιλικής οικογένειας το 1961 όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Εδουάρδο και ξάδερφο της βασίλισσας Ελισάβετ, δούκα του Κεντ, έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 92 ετών.

Ο Δούκας της Υόρκης κατείχε εξέχουσα θέση στην πρώτη σειρά στον Καθεδρικό Ναό του Γουέστμινστερ, καθώς ενώθηκε με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας για την επιμνημόσυνη δέηση.

Τη στιγμή μάλιστα που η βασιλική οικογένεια αποχωρούσε, η κάμερα κατέγραψε τους Άντριου και Φέργκι να γελούν μαζί – σύμφωνα με την daily mail, ο 65χρονος μοιράστηκε με την Φέργκι κάποιο αστείο.

Σε ένα άλλο ενσταντανέ, ο Δούκας φαίνεται πως ξέσπασε σε γέλια ενώ στεκόταν δίπλα στον πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος ένιωθε άβολα και αμήχανα.

Ο Άντριου παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του ως μέλος της βασιλικής οικογένειας λόγω του σκανδάλου που αφορούσε τη φιλία του με τον παιδόφιλο χρηματοδότη Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά εξακολουθεί να παρακολουθεί ιδιωτικές οικογενειακές εκδηλώσεις.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ έγινε σήμερα ο πρώτος βρετανός μονάρχης εδώ και σχεδόν τέσσερις αιώνες που παρέστη σε Καθολική κηδεία.

Ως Υπέρτατος Κυβερνήτης της Προτεσταντικής Εκκλησίας της Αγγλίας, ο Κάρολος παραμέρισε το πρωτόκολλο για να παραστεί στην κηδεία της δούκισσας στον καθεδρικό ναό του Γουέστμινστερ χωροστατούντος του καρδιναλίου Βίνσεντ Νίκολς, πνευματικού ηγέτη των Καθολικών σε Αγγλία και Ουαλία.

Στην τελετή παρευρέθησαν επίσης ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον. Η βασίλισσα Καμίλα απουσίαζε καθώς αναρρώνει από οξεία ιγμορίτιδα.

Το φέρετρο θα μεταφερθεί στο βασιλικό κοιμητήριο Φρόγκμορ, κοντά στο κάστρο του Γουίνδσορ όπου όλα είναι έτοιμα για την υποδοχή του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ.