Βρετανία: Πέθανε η δούκισσα του Κεντ, σε ηλικία 92 ετών – Πένθος για τη βασιλική οικογένεια

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η δούκισσα του Κεντ, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η δούκισσα του Κεντ απεβίωσε χθες, Πέμπτη (04.09.2025), το βράδυ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.

«Με βαθιά θλίψη το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοινώνει τον θάνατο της Αυτού Μεγαλειότητας της Δούκισσας του Κεντ», ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ την Παρασκευή. «Η Αυτού Μεγαλειότης απεβίωσε ειρηνικά χθες το βράδυ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και όλα τα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας ενώνονται με τον Δούκα του Κεντ, τα παιδιά και τα εγγόνια του στο πένθος για την απώλειά της και στη θερμή ανάμνηση της δια βίου αφοσίωσής της σε όλους τους οργανισμούς με τους οποίους συνδέθηκε, του πάθους της για τη μουσική και της ενσυναίσθησής της για τους νέους ανθρώπους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

It is with deep sorrow that Buckingham Palace announces the death of Her Royal Highness The Duchess of Kent.



Her Royal Highness passed away peacefully last night at Kensington Palace, surrounded by her family.



The King and Queen and all Members of The Royal Family join The Duke… pic.twitter.com/OsCeb3pQ7d — The Royal Family (@RoyalFamily) September 5, 2025

Γεννημένη ως Κάθριν Γουόρσλεϊ, εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Εδουάρδο, δούκα του Κεντ και ξάδερφο της βασίλισσας Ελισάβετ, το 1961, αφού τον είχε γνωρίσει πέντε χρόνια νωρίτερα, όταν αυτός υπηρετούσε στο στρατό στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας. Απέκτησαν τρία παιδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τον θάνατο της Ελισάβετ το 2022, η δούκισσα έγινε το γηραιότερο εν ζωή μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Ήταν γνωστή για τις συγκινητικές στιγμές που χάρισε στο Γουίμπλεντον, όταν το 1993 παρηγόρησε τη δακρυσμένη Γιάνα Νοβότνα μετά τον τελικό, ενώ αργότερα εγκατέλειψε τον τίτλο της Αυτού Μεγαλειότητας (HRH), προτιμώντας να αποκαλείται «κυρία Κεντ».