Βρετανία: Πέθανε η δούκισσα του Κεντ, σε ηλικία 92 ετών – Πένθος για τη βασιλική οικογένεια

Ήταν το γηραιότερο εν ζωή μέλος της βασιλικής οικογένειας
Η Δούκισσα του Κεντ Αικατερίνη
Η Δούκισσα του Κεντ Αικατερίνη / Photo by: Patrick van Katwijk/picture-alliance/dpa/AP Images

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η δούκισσα του Κεντ, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η δούκισσα του Κεντ απεβίωσε χθες, Πέμπτη (04.09.2025), το βράδυ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.

«Με βαθιά θλίψη το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοινώνει τον θάνατο της Αυτού Μεγαλειότητας της Δούκισσας του Κεντ», ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ την Παρασκευή. «Η Αυτού Μεγαλειότης απεβίωσε ειρηνικά χθες το βράδυ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και όλα τα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας ενώνονται με τον Δούκα του Κεντ, τα παιδιά και τα εγγόνια του στο πένθος για την απώλειά της και στη θερμή ανάμνηση της δια βίου αφοσίωσής της σε όλους τους οργανισμούς με τους οποίους συνδέθηκε, του πάθους της για τη μουσική και της ενσυναίσθησής της για τους νέους ανθρώπους».

Γεννημένη ως Κάθριν Γουόρσλεϊ, εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Εδουάρδο, δούκα του Κεντ και ξάδερφο της βασίλισσας Ελισάβετ, το 1961, αφού τον είχε γνωρίσει πέντε χρόνια νωρίτερα, όταν αυτός υπηρετούσε στο στρατό στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας. Απέκτησαν τρία παιδιά. 

Μετά τον θάνατο της Ελισάβετ το 2022, η δούκισσα έγινε το γηραιότερο εν ζωή μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Ήταν γνωστή για τις συγκινητικές στιγμές που χάρισε στο Γουίμπλεντον, όταν το 1993 παρηγόρησε τη δακρυσμένη Γιάνα Νοβότνα μετά τον τελικό, ενώ αργότερα εγκατέλειψε τον τίτλο της Αυτού Μεγαλειότητας (HRH), προτιμώντας να αποκαλείται «κυρία Κεντ».

