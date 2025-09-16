Άρρωστη η βασίλισσα Καμίλα – Δεν θα παραστεί στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ

Η βασίλισσα Καμίλα δεν θα παραστεί στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ, καθώς αναρρώνει από οξεία ιγμορίτιδα, ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ένας εκπρόσωπος του Παλατιού δήλωσε: «Με μεγάλη λύπη, η Αυτού Μεγαλειότης η Βασίλισσα Καμίλα δεν θα παραστεί στην απογευματινή νεκρώσιμη λειτουργία για τη δούκισσα του Κεντ, καθώς αναρρώνει από οξεία ιγμορίτιδα. Οι σκέψεις και οι προσευχές της θα είναι με τον δούκα του Κεντ και όλη την οικογένεια».

Η Καμίλα επρόκειτο να συνοδεύσει τον βασιλιά Κάρολο και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας στον Καθεδρικό Ναό του Γουέστμινστερ, για να πουν το τελευταίο αντίο στην Δούκισσα του Κεντ Κάθριν, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 92 ετών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η βασίλισσα Καμίλα ελπίζει να είναι καλύτερα και να μπορεί να παραστεί σε όλες τις επίσημες βασιλικές εκδηλώσεις για τη δεύτερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία.

Η επίσημη τελετή υποδοχής του Τραμπ και της Μελάνια θα λάβει χώρα αύριο, Τετάρτη, στο κάστρο του Γουίνδσορ. Εκεί θα τους περιμένουν ο βασιλιάς Κάρολος με τη Καμίλα, καθώς και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

Σύμφωνα με το BBC, o σχεδιασμός της επίσκεψης Τραμπ την Τετάρτη και την Πέμπτη έχει ξεκινήσεις εδώ και μήνες.

Σε επίπεδο ασφαλείας, η πόλη και το Κάστρο του Γουίνδσορ έχουν μετατραπεί σε «φρούριο» ενώ η αμερικανική παρουσία πρακτόρων στην περιοχή είναι πολύ μεγάλη.