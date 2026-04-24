Ρένος Χαραλαμπίδης: Δεν ήμουν στην τηλεόραση γιατί είχα αναλάβει να γηροκομήσω τους γονείς μου

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, με αφορμή την εμφάνισή του στην κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar» και αναφέρθηκε στην αποχή που είχε για κάποια χρόνια από την τηλεόραση.

Όπως αποκάλυψε την Παρασκευή (24.04.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης επέλεξε να αφοσιωθεί για ένα μεγάλο διάστημα στους γονείς του και να τους γηροκομήσει και το έκανε μέχρι το τέλος της ζωής τους. Παράλληλα, ο Ρένος Χαραλαμπίδης υπογράμμισε ότι σήμερα, στα 50 του χρόνια, έχει αρχίσει να βρίσκει ξανά της ισορροπίες του.

Αρχικά, αναφέρθηκε στην απόφασή του να επιστρέψει τηλεοπτικά μέσω του «Your Face Sounds Familiar».

«Με συγκίνησε η πρόταση του ΑΝΤ1 για την επιμονή τους, παρά τα αλλεπάλληλα “όχι” που τους είπα», είπε χαρακτηριστικά ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

«Έκανα μια διαπίστωση Γιώργο, η οποία θα ακουστεί λίγο παράξενη. Το επίπεδο του τηλεθεατή και της τηλεθεάτριας έχει ανέβει πάρα πολύ. Με συγχωρείς, ας μην βιαζόμαστε να ξορκίσουμε το κακό ότι δεν υπάρχει επίπεδο… δυο λεπτά! Δεν είναι έτσι. Εγώ επειδή υποστηρίζω και τα social media, ο μέσος όρος του Έλληνα, μέσα από συζητήσεις, μέσα από ρητά, μέσα από σκέψεις που γίνονται στα social media, κατά τη γνώμη μου έχει ανέβει.

Γι’ αυτό λοιπόν, η σκέψη του να υπάρχει ένα τηλεοπτικό σόου, που να έχει και μία, εντός εισαγωγικών, μικρή πνευματικότητα, σκέψη, στοχαστικότητα, που ακούγεται ριψοκίνδυνο, δεν ήταν! Γιατί ο μέσος θεατή μένει εκεί για να ακούσει και κάτι, πέρα από τη διασκέδαση, που είναι υπέροχη, πέρα από το σόου, πέρα από τους διαγωνιζόμενους, πέρα από τους κριτές. Λέει “κάτσε να δούμε, μια άλλη ματιά”. Ξέρουμε εμείς της δουλειάς, ότι έχουμε να πολεμήσουμε δύο οθόνες.

Έχουμε το τηλεκοντρόλ και το κινητό, γιατί πια ζούμε στην εποχή των δύο οθονών, βλέπει εκεί και σκρολάρει. Εγώ πρέπει να πω κάτι να αφήσει το κινητό και να με διαλέξει. Αυτό το κάνει ιδιαίτερα πιο δύσκολο. Και ποιο είναι και το μυστικό; Να δουλέψω πιο σκληρά. Εγώ όταν πάω στην κριτική επιτροπή, δεν αυτοσχεδιάζω…», είπε ακόμα.

Στη συνέχεια, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στον λόγο που τα τελευταία χρόνια βρισκόταν εκτός τηλεόρασης.

«Εγώ πέρασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν ήμουν στην τηλεόραση, γιατί είχα αναλάβει να γηροκομήσω τους γονείς μου και έδωσα τον χρόνο μου εκεί. Αυτό για μένα ήταν μια απουσία από την τηλεόραση, αλλά μια χαρούμενη παρουσία με τους γονείς μου. Πέρασε ο καιρός “κοιμήθηκαν” οι γονείς μου, εγώ άρχισα να ξαναβρίσκω τον βηματισμό μου, πάνε καλά οι ταινίες μου. Αλλά οι ηθοποιοί είμαστε, όπως οι ποδοσφαιριστές, έχουμε ηλικία. Εγώ, λοιπόν, ξανασυστήνομαι στα 50 μου στο κοινό, σαν πρωτοεμφανιζόμενος 50άρης», είπε.

«Ο φανατισμός είναι ο πολιτισμός των ηλιθίων… Όχι ότι δεν ανήκω κι εγώ στο σύμπαν της ηλιθιότητας, έχω ένα γερό μερίδιο, αλλά θέλω να πιστεύω ότιεντάξει, ρε Γιώργο, πού να ξέρω κι εγώ, έχω χάσει, επειδή κάνω έναν απολογισμό ζωής όσο πιο πολύ κάνω απολογισμό, τόσο πιο λίγο καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

Όσο για το αν σκοπεύει να παντρευτεί ποτέ, απάντησε: «Αυτό θα το αποφασίσει η μοίρα, η τύχη και το πεπρωμένο. Πήγα σ’ ένα τελευταίο γάμο φίλου μου, τελευταίος παντρεύτηκε… και μου λέει ο φίλος μου, που με δουλεύει “θυμάσαι, Ρένο, που βλέπαμε παιδιά στο σινεμά κάτι σπαγγέτι γουέστερν, όπου πηγαίναν οι πιστολέρο, σκοτώνανε όλο το χωριό και λέγαν σε έναν, τον πιο βλάκα, “εσύ θα ζήσεις για να πεις τι έγινε;”. Λέω “ναι”, “εσύ είσαι αυτός! Εσύ θα ζήσεις για να πεις τι έγινε”».