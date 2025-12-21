Σόφη Ζαννίνου: Όταν πέθανε ο πατέρας μου, έκλαιγε τόσο πολύ ο Θανάσης Βέγγος που είπα να τον πάρουν

Η Σόφη Ζαννίνου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και τον Κωνσταντίνο Αρκά. Μίλησε για τον πατέρα της και θυμήθηκε τη μέρα της κηδείας του. Τότε που ο Θανάσης Βέγγος ήταν συντετριμμένος για τον θάνατο ενός εκ των καλύτερων φίλων του.

Ο Θανάσης Βέγγος, όπως περιέγραψε η Σόφη Ζαννίνου, αισθανόταν σιγουριά κοντά στον πατέρα της. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί για χρόνια, σε ταινίες που έγιναν εισπρακτικές επιτυχίες τη δεκαετία του ’60.

«Έπαιζα από τα πέντε μου χρόνια κανονικά, με μεροκάματο. Η μητέρα μου δεν ήταν πολύ γνωστή, έπαιξε στο θέατρο, σε ταινίες, αλλά αποχώρησε νωρίς», είπε αρχικά η Σόφη Ζαννίνου.

Η Σόφη Ζαννίνου ανέφερε στη συνέχεια: «Όταν ο πατέρας μου έπαιξε στο “Εξπρές του Μεσονυχτίου”, έπαθε έμφραγμα από το άγχος. Ο πατέρας μου έκανε ρόλους κακούς γιατί τον βοηθούσε η φάτσα του. Είχα και σεβασμό, αλλά και φόβο για τον πατέρα μου. Από τη στιγμή που έλεγε κάτι, ήταν τελειωμένη υπόθεση».

Η Σόφη Ζαννίνου είπε ακόμη: «Ο πατέρας μου ήταν πολύ φίλος με τον Μπάρκουλη, με τον Βέγγο ήταν “αδέρφια”. Ο Βέγγος δεν έκανε καμία δουλειά, αν δεν είχε μαζί του τον πατέρα μου, γιατί ένιωθε σιγουριά.

Ο Θανάσης Βέγγος ήταν πολύ γλυκός, ένα μέλι, ο πατέρας μου από δίπλα γορίλας, οπότε ένιωθε την προστασία. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, έκλαιγε τόσο πολύ ο Βέγγος που είπα να τον πάρουν γιατί θα πάθει κάτι και θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου».

Προ ημερών η Σόφη Ζαννίνου είχε μιλήσει για τα παιδικά χρόνια της και τη συμπεριφορά του πατέρα της, απέναντί της.