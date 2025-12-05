Συμβαίνει τώρα:
Σόφη Ζαννίνου: Κάποτε ήταν τρόπος ζωής τα κορίτσια να τρώνε ξύλο από τους πατεράδες

«Έχουν γίνει πλέον βήματα στην κοινωνία, αλλά δεν είναι αρκετά», είπε η Σόφη Ζαννίνου
Η Σόφη Ζαννίνου
Η Σόφη Ζαννίνου

«Έχω συγχωρήσει τον πατέρα μου για την κακοποιητική συμπεριφορά του» είπε μεταξύ άλλων η Σόφη Ζαννίνου.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε η Σόφη Ζαννίνου.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τα παιδικά της χρόνια και την κακοποίηση από τον πατέρα της, κάτι που όπως λέει τότε ήταν τρόπος ζωής στην κοινωνία.

«Έχω συγχωρήσει τον πατέρα μου για την κακοποιητική συμπεριφορά του. Κάποτε ήταν τρόπος ζωής τα κορίτσια να τρώνε ξύλο από τους πατεράδες.

Μετά από χρόνια καταλάβαμε ότι έχουμε υποστεί βία. Ήταν καθημερινό και συνηθισμένο. Μεγάλωσα και κατάλαβα ότι είναι απαράδεκτο ο άντρας της οικογένειας να είναι δερβέναγας, αποφασίζω και διατάζω.

Έχουν γίνει πλέον βήματα στην κοινωνία, αλλά δεν είναι αρκετά, χρειάζεται κι άλλο. Τους άντρες τους λατρεύουμε και ζητάμε από αυτούς να μας αγαπάνε και να μας σέβονται», είπε η Σόφη Ζαννίνου.

