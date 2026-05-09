Σοφία Αρβανίτη: Δεν ήθελα να καταλήξω στη φυλακή, δούλεψα και με κάποια ονόματα της «εθνικής οδού»

Η Σοφία Αρβανίτη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» το Σάββατο 9 Μαΐου και μίλησε – μεταξύ άλλων – για τις υποχωρήσεις και τους συμβιβασμούς που αναγκάστηκε να κάνει κατά τη διάρκεια της καριέρας της, επειδή οι οικονομικές ανάγκες την πίεζαν ασφυκτικά. Η τραγουδίστρια ανέφερε πως έκανε συνεργασίες που δεν της ταίριαζαν, επειδή ήθελε να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις που «έτρεχαν».

Η Σοφία Αρβανίτη παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης: «Εμείς που ζούσαμε από το τραγούδι νιώσαμε – και με παρότρυνση από τις εταιρείες- ότι έπρεπε λίγο να κολυμπήσουμε κι εμείς σε αυτά τα νερά. Κάναμε και καθαρά λαϊκούς δίσκους, μέτριες επιτυχίες, όχι όμως αποτυχίες. Λέω μέτριες γιατί δεν ήμασταν αυτό ακριβώς. Πήγαμε να δούμε πώς γίνεται. Κάπως χάσαμε και την ταυτότητά μας».

«Εγώ μετά είπα “μωρέ άστο καλύτερα”, ενώ και οι αμοιβές ήταν καλύτερες, κάτι με απωθούσε. Μετά έγιναν και λαϊκά σχήματα. Δούλευα με τον Ρόκκο, με τον Σφακιανάκη, με βαριά λαϊκά ονόματα, με ονόματα που ήταν πάρα πολύ στο προσκήνιο και έκαναν επιτυχίες και σουξέ. Πιάναμε δουλειές σαν πρώτες γυναίκες που μας έμαθε ο κόσμος σαν ποπ τραγουδίστριες, αλλά τα δεύτερα προγράμματά μας ήταν πιο λαϊκά για να χορέψει ο κόσμος. Δεν μου ταίριαξε όλο αυτό και γι’ αυτό βγήκα.

Καταλάβαινα ότι θέλω να την κάνω λίγο με ελαφρά, ακόμη κι αν μειώθηκε το ετήσιο εισόδημά μου κατά πολύ. Δεν με πείραζε καθόλου. Ήταν δική μου επιλογή. Συνδυαστικά και με την κρίση που δεν βρίσκαμε δουλειές της προκοπής, επειδή είχα επιταγές και έπρεπε να μπορώ να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου στους χρόνους που έπρεπε, ανάγκασα τον εαυτό μου να δουλέψω σε κάποια σχήματα που ήταν… με κάποια ονόματα της εθνικής οδού να το πούμε, γιατί είπα ότι δεν ήθελα να καταλήξω στη φυλακή. Υποχρέωσα τον εαυτό μου για 2-3 χρόνια, αλλά οκ, μια χαρά», είπε.

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στον Akyla, που ετοιμάζεται πυρετωδώς για την Eurovision: «Είναι σε άλλο level για εμένα από έναν απλό εκτελεστή. Δεύτερον είναι ένα τραγούδι πολυμορφικό, με πολλά είδη μουσικής. Αυτό δεν είναι εύκολο και στιχουργικά», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Παλαιότερα η Σοφία Αρβανίτη είχε αναφέρει πως δεν μετάνιωσε για συνεργασίες που έκανε. «Mου αρέσει πολύ να δοκιμάζω πράγματα στη ζωή μου και να βλέπω πώς νιώθω μέσα από αυτούς τους πειραματισμούς» είχε πει το 2024.