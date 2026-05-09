Σία Κοσιώνη: Η έκπληξη του Κώστα Μπακογιάννη και των παιδιών τους λίγο μετά το τελευταίο δελτίο στον ΣΚΑΪ

Την περίμεναν έξω από τα στούντιο με μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς
Με τον πιο γλυκό και υποστηρικτικό τρόπο έμελλε να κλείσει ο 20 χρόνων κύκλος της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ. Λίγα λεπτά αφότου η δημοσιογράφος είπε συγκινημένη «εις το επανιδείν», ο Κώστας Μπακογιάννης με τα παιδιά τους βρέθηκαν έξω από το στούντιο, για να την αγκαλιάσουν και να την στηρίξουν αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Ήμουν 26, είμαι 46, ακούτε την καρδιά μου που χτυπά, εις το επανιδείν», είπε η Σία Κοσιώνη αποχαιρετώντας το κοινό του ΣΚΑΪ, με τους συνεργάτες της να ξεσπούν σε χειροκροτήματα για την πορεία της στο κανάλι του Φαλήρου. Αφού η δημοσιογράφος βγήκε έξω από το κτίριο για να γυρίσει σπίτι της, προς έκπληξή της είδε τον πρώην δήμαρχο της Αθήνας, Κώστα Μπακογιάννη με τα παιδιά της που κρατούσαν μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς.

Η δημοσιογράφος έπεσε κατευθείαν στην αγκαλιά της οικογένειάς της, χωρίς να κρύψει την συγκίνησή της, όπως φαίνεται στα πλάνα του Tlife.

 
 
 
 
 
Δίπλα τους και ο γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του ΣΚΑΪ 100.3, Βασίλης Χιώτης που αποχαιρέτησε live την Σία Κοσιώνη, κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων.

