Γιώργος Μαζωνάκης: Πληροφορίες για ατύχημα του τραγουδιστή στο σπίτι του – «Χτύπησε στο κεφάλι»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ταξίδεψε προ ημερών στο Άγιο Όρος και σε βίντεο που δημοσίευσε, ορισμένοι διέκριναν ένα σημάδι στο κεφάλι του τραγουδιστή από χτύπημα. Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN, πως ο τραγουδιστής είχε ατύχημα μέσα στο σπίτι του και αναγκάστηκε να αναβάλει προγραμματισμένα live, στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανίζεται τη φετινή σεζόν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε βίντεο από το Άγιο Όρος, την ώρα που μαγείρευε και τραγουδούσε σε κουζίνα Μονής. Ο τραγουδιστής δεν ανέφερε τίποτα για τον τραυματισμό και το ατύχημα που είχε προηγηθεί στο σπίτι του, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα.

Ο δημοσιογράφος του OPEN ανέφερε: «Την προηγούμενη εβδομάδα δεν εμφανίστηκε στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που εμφανίζεται. Υπήρξε ένα σούσουρο και το ψάξαμε να δούμε τι έχει γίνει. Θα σας πω τον λόγο που δεν εμφανίστηκε στο νυχτερινό μαγαζί» είπε αρχικά και συμπλήρωσε: «Πήγε με φίλους του στο Άγιο Όρος, μαγείρεψε, ήταν με μοναχούς. Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φαίνεται ότι στο κεφάλι του έχει ένα χτύπημα, ένα σημάδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του. Χτύπησε το κεφάλι του και ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί και δεν έγινε το πρόγραμμα. Απόψε να πούμε ότι είναι η τελευταία βραδιά, κλείνει το συγκεκριμένο κατάστημα για τη σεζόν».

