Σωτήρης Χατζάκης – Πολυξένη Μυλωνά: Ο γάμος, η έκπληξη και το απρόοπτο με τον ταξιτζή που έφυγε από το σπίτι

Σωτήρης Χατζάκης και Πολυξένη Μυλωνά είναι μαζί από το 2009 και δηλώνουν ευτυχισμένοι. Ο πολιτικός γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2025 στο Δημαρχείο Αθηνών παρουσία δυο μόνο μαρτύρων, του Κώστα Βογιατζή και του Νίκου Κατατζά. Είχε προηγηθεί μια έκπληξη του γαμπρού στη νύφη αλλά και ένα απρόοπτο με το ταξί που είχαν ειδοποιήσει, για να τους μεταφέρει από το σπίτι που έμεναν στο δημαρχείο.

Ο πολιτικός γάμος έγινε τελικά και πλέον το ζευγάρι διηγείται τα όσα έζησε εκείνη την ημέρα, χωρίς άγχος. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Σωτήρης Χατζάκης στην εκπομπή της ΕΡΤ1, «Νωρίς Νωρίς», ανέφερε πως ήταν διστακτικός για το επόμενο βήμα στη σχέση του με την Πολυξένη Μυλωνά. Πίστευε πως ο γάμος θα βλάψει τη σχέση τους. Η πραγματικότητα από εκείνη τη μέρα, τον διέψευσε.

«Έχω παντρευτεί ένα υπέροχο πλάσμα, την Πολυξένη μου. Τη διεκδίκησα και άργησα λίγο, δηλαδή είναι όπως οι ταινίες με τον Αυλωνίτη και τον Ρίζο… το “στρίβειν διά του αρραβώνος”… Από το 2009 είμαστε μαζί, είχαμε γνωριστεί πιο πριν ακόμα, Θεσσαλονικιά, Πόντια…» είπε ο Σωτήρης Χατζάκης για την εκλεκτή της καρδιάς του

Πρόσθεσε για την Πολυξένη Μυλωνά πως: «Είναι ηθοποιός, 23 χρόνια, είναι χορεύτρια, χορογράφος και την αγάπησα πάρα πολύ. Ήμουνα εναντίον του γάμου γιατί φοβόμουνα ότι όλο αυτό θα καταρρεύσει με τον γάμο. Και θα ξεραθεί και θα γίνει κέλυφος. Και λέω “παιδί μου εδώ, μ’ αγαπάει τόσο πολύ, με φροντίζει, τη φροντίζω, προσεύχομαι γι’ αυτήν, προσεύχεται αυτή για μένα. Για ποιο λόγο να μην παντρευτούμε;”. Και πήγα μία μέρα, ξεκινήσαμε ένα πρωί… Έφτιαξε μπιφτέκια, έφαγα, την πήγα στο κομμωτήριο, είπα “κορίτσια κάντε την γιατί έχει ένα γύρισμα όπου θα είναι νύφη”.

Έβρεχε, έβρεχε, έβρεχε…, σταμάτησε η βροχή, καλούμε ένα ταξί. Μου λέει “πήγαινε ντύσου από κει και εγώ θα ντυθώ στην κρεβατοκάμαρα, μη με δεις, και θα βάλω ένα πανωφόρι”. Βάζει ένα πανωφόρι. Καλούμε ένα ταξί. Αργούμε ενάμισι λεπτό… και βλέπουμε έναν ταξιτζή απέναντι ο οποίος λέει: “Εσείς… εσείς είστε;”. “Ναι, ναι, ναι…”. “Αργήσατε!”. Και φεύγει».

«Και αρχίζω και σταματάω Ι.Χ. φωνάζοντας “παντρευόμαστε, σταματήστε γιατί δεν προλαβαίνουμε”. Τελικά σταμάτησε ένα ταξί, του είπα ότι θα του δώσω τα διπλά και φτάσαμε στο Δημαρχείο τελευταία στιγμή. Είχα ετοιμάσει κι ένα αυτοσχέδιο ποίημα, το είπα και γύρισα σπίτι ελεύθερος».

Ο Σωτήρης Χατζάκης είχε μιλήσει για το πώς έβλεπε τον γάμο και σε παλαιότερη συνέντευξή του. «Πριν παντρευτώ έλεγα “πω πω τι έπαθε ο καημένος”, ήμουν εναντίον του γάμου» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.