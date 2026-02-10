Σωτήρης Χατζάκης: Πριν παντρευτώ έλεγα “πω πω τι έπαθε ο καημένος”, ήμουν εναντίον του γάμου

Μία σπάνια προσωπική εξομολόγηση έκανε ο Σωτήρης Χατζάκης, ο οποίος πριν από λίγο καιρό ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τη γυναίκα της ζωής του, Πολυξένη Μυλωνά.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Φλαντρώ», στο θέατρο Αλάμπρα και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για την ευτυχία που βιώνει και οι δηλώσεις του προβλήθηκαν την Τρίτη (10.02.2026). Παράλληλα, ο Σωτήρης Χατζάκης παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν ήταν κατά του γάμου.

«Το έργο είναι ένας ύμνος στη γυναίκα, γράφτηκε 100 χρόνια πριν από τον πατέρα του Δημήτρη Χορν και μιλάει για το δικαίωμα της γυναίκας να είναι ελεύθερη και να μπορεί να ερωτεύεται με δύναμη», είπε αρχικά ο Σωτήρης Χατζάκης.

Ο Σωτήρης Χατζάκης είπε στη συνέχεια: «Είναι μια χαρά ο έγγαμος βίος, πολύ ωραία. Πριν, αν άκουγα και το λέγανε αυτό, έλεγα “πω πω τι έπαθε ο καημένος”, ήμουν εναντίον του γάμου. Αγαπηθήκαμε πολύ με την Πολυξένη και κάποια στιγμή είπα “μα τούτη δω με αγαπάει πάρα πολύ”.

Αφού, τόσο με έχει αγαπήσει, τόσο με έχει φροντίσει, τόσο… γιατί να μην της δώσω αυτή τη χαρά; Όχι ότι της έκανα χάρη. Της έδωσα όμως τη χαρά και μες στη χαρά της, πήρα κι εγώ χαρά».