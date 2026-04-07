Στάθης Σχίζας: «Δεν θα έκανα παρέα με τον Κωνσταντίνο Βασάλο»

Για τη ζωή του και την δική του απάντηση στον Κωνσταντίνο Βασάλο έδωσε ο Στάθης Σχίζας μιλώντας σήμερα Τρίτη (07.04.2026) στην εκπομπή «Happy Day» και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

«Δεν θα έκανα παρέα με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, έχουμε διαφορετικά ενδιαφέροντα. Αυτός ασχολείται με το Youtube, την τηλεόραση, εγώ με τις επιχειρήσεις μου, είναι μέρα και είμαι νύχτα. Έχω υπάρξει άπιστος και με έχουν πιάσει στα πράσα», αποκάλυψε ο Στάθης Σχίζας.

«Είχα δουλέψει σε γραφείο τελετών σε μικρότερη ηλικία. Και αυτή τη δουλειά κάποιος πρέπει να την κάνει», είπε αρχικά ο Στάθης Σχίζας.

Ο Στάθης Σχίζας είπε στη συνέχεια: «Με έχουν φλερτάρει μπροστά στην κοπέλα μου, εγώ την… πλήρωσα τελικά! Με τις γυναίκες πάντα εσύ την πληρώνεις, αυτές έχουν πάντα δίκιο».