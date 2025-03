Τα «Φιλαράκια»: Guest ηθοποιός μίλησε για ρατσιστική συμπεριφορά και τοξικό περιβάλλον

Ο ηθοποιός Steve Park που εμφανίστηκε στα «Φιλαράκια», αποκάλυψε ότι έγινε μάρτυρας ρατσιστικής συμπεριφοράς στα γυρίσματα της αγαπημένης κωμικής σειράς.

Ο Steve Park, περιέγραψε λεπτομερώς το υποτιθέμενο περιστατικό, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του επεισοδίου της 3ης σεζόν των «Friends», «The One With the Ultimate Fighting Champion», μιλώντας τη Δευτέρα (03.03.2025) στο podcast «Pod Meets World».

Ο Παρκ, ο οποίος πρωταγωνίστησε ως guest ως χαρακτήρας με το όνομα Phil, δήλωσε ότι ο συνάδελφός του Τζέιμς Χονγκ, ο οποίος υποδυόταν τον προπονητή πυγμαχίας Hoshi, ήταν το θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς.

«[Ο βοηθός σκηνοθέτη] τον καλούσε στο πλατό και, ξέρετε, ουσιαστικά του έλεγε, “Πού στο διάολο είναι ο ανατολίτης; Φέρτε τον ανατολίτη”», ισχυρίστηκε.

Ο ηθοποιός που συμμετείχε και στην ταινία «Fargo» συνέχισε λέγοντας ότι οι ρατσιστικοί χαρακτηρισμοί θεωρούνταν «συνηθισμένο φαινόμενο» στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του ’90 – και ότι το περιστατικό δεν ήταν το πρώτο που είχε δει.

«Κανείς δεν ένιωσε την ανάγκη να πει κάτι γι’ αυτό. Οπότε αυτή είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά», είπε.

Όταν ο Παρκ επικοινώνησε με το Screen Actors Guild για το ρατσιστικό σχόλιο, το εργατικό σωματείο του συνέστησε να γράψει στους Los Angeles Times.

Είπε ότι έστειλε μια «δήλωση αποστολής» στην εφημερίδα, αλλά, παρά το γεγονός ότι «μερικοί δημοσιογράφοι» του πήραν συνέντευξη, δεν δημοσιεύτηκε ποτέ ένα άρθρο.