Τάκης Ζαχαράτος: Τραγούδησε και δάκρυσε στην πίστα για την Μαρινέλλα μπροστά στον Κώστα Χατζή

Ο Τάκης Ζαχαράτος διατηρούσε στενή φιλική σχέση με την Μαρινέλλα και ο θάνατός της τον συνέτριψε. Το βράδυ της Τετάρτης (22-04-2026) ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε για ακόμα μια φορά συγκινημένος στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου που «μοιράζεται» με την Έλενα Παπαρίζου. Σε ένα από τα πρώτα τραπέζια καθόταν ο Κώστας Χατζής, που είχε συνεργαστεί πριν από δεκαετίες με την αξεπέραστη ερμηνεύτρια.

Ο Τάκης Ζαχαράτος εμφανίστηκε στην πίστα και πίσω του, στην οθόνη, ήταν μια φωτογραφία με την Μαρινέλλα. Ο καλλιτέχνης αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει για εκείνη και λίγο αργότερα να κατέβει στο τραπέζι που καθόταν ο Κώστας Χατζής με την παρέα του.

Ο καλλιτέχνης ανέφερε: «Σήμερα είναι μια μέρα πολύ έτσι περίεργη, γιατί σε αυτόν εδώ τον χώρο εγκαινιάστηκαν οι Τετάρτες από τη σπουδαιότερη Ελληνίδα τραγουδίστρια που γέννησε ποτέ αυτός ο τόπος, τη μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, Μαρινέλλα.

Και επειδή πάντα τα κανονίζει κι από εκεί κάποια πράγματα, σήμερα έχουμε την τεράστια τιμή να έχουμε κοντά μας ένα μύθο του ελληνικού τραγουδιού, έναν άνθρωπο που με τις μελωδίες του, τη φωνή του, την καρδιά του, τη διαφορετικότητά του, μας έκανε καλύτερους ανθρώπους. Ένας πραγματικά στύλος του πολιτισμού. Είναι σήμερα κοντά μας ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος… Κώστας Χατζής!» ανέφερε ο Τάκης Ζαχαράτος.

Στη συνέχεια, ο Τάκης Ζαχαράτος ερμήνευσε Μαρινέλλα και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά άλλη φορά δεν θα σε δω όμως για μένα θα είσαι για πάντα εδώ» ήταν τα λόγια με τα οποία την αποχαιρέτησε μέσω μιας ανάρτησης ο Τάκης Ζαχαράτος, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Μαρινέλλας.

Ο Τάκης Ζαχαράτος ήταν μαζί με την Μαρινέλλα και λίγες μέρες πριν τη μοιραία συναυλία στο Ηρώδειο. Μαζί τραγουδούσαν το «Χάρτινο το Φεγγαράκι», σε μια χαλαρή αλλά βαθιά συναισθηματική ατμόσφαιρα.