Συγκινεί ο Τάκης Ζαχαράτος για τη Μαρινέλλα: «Θα είσαι για πάντα εδώ»

Μία από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού σίγησε για πάντα και βύθισε στο πένθος το πανελλήνιο. Η Μαρινέλλα εκτός από τη «μεγάλη κυρία» του πενταγράμμου για τους δικούς της ανθρώπους ήταν και ένα σπάνια πλάσμα γεμάτο αγάπη και δοτικότητα. Ο Τάκης Ζαχαράτος ήταν ένας εκείνους που είχαν την τύχη να γνωρίσουν καλά την αξέχαστη τραγουδίστρια και έκανε μία ανάρτηση για εκείνη.

Η Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στην Κηφισιά το Σάββατο (28.03.2026), σε ηλικία 87 ετών, ύστερα από μία δύσκολη μάχη, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2024 έπαθε εγκεφαλικό στη σκηνή του Ηρωδείου. Ο Τάκης Ζαχαράτος «έπαιξε» με κάποιους στίχους τραγουδιών της και έγραψε ένα άκρως συγκινητικό κείμενο.

«Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά άλλη φορά δεν θα σε δω όμως για μένα θα είσαι για πάντα εδώ», έγραψε στη συγκινητική του ανάρτηση ο Τάκης Ζαχαράτος, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της Μαρινέλλας τα ξημερώματα της Δευτέρας (30.03.2026).

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Takis Zaxaratos B (@takiszacharatos)

Πριν τη μοιραία νύχτα στο Ηρώδειο, όταν ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση της ζωής της, η Μαρινέλλα είχε συναντηθεί με φίλους σε σπίτι για να διασκεδάσουν. Ανάμεσά τους, ο Τάκης Ζαχαράτος και ο Μάριος Φραγκούλης, οι οποίοι βρίσκονταν πολύ κοντά της.

Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει κι ένα βίντεο, στο οποίο η Μαρινέλλα τραγουδά το «Χάρτινο το Φεγγαράκι» μαζί με φίλους της.