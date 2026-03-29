Μαρινέλλα: Το άγνωστο βίντεο πριν τη νύχτα στο Ηρώδειο με τους Τάκη Ζαχαράτο και Μάριο Φραγκούλη

Για την Μαρινέλλα, το τραγούδι δεν ήταν μόνο επάγγελμα αλλά τρόπος ζωής. Πριν τη νύχτα στο Ηρώδειο, όταν ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση της ζωής της, η αξεπέραστη ερμηνεύτρια είχε βρεθεί με φίλους σε σπίτι για να διασκεδάσουν και φυσικά να τραγουδήσουν. Ανάμεσά τους, ο Τάκης Ζαχαράτος και ο Μάριος Φραγκούλης, οι οποίοι βρίσκονταν πολύ κοντά στη μεγάλη ντίβα.

Στο απόσπασμα του βίντεο, η Μαρινέλλα τραγουδά το «Χάρτινο το Φεγγαράκι» μαζί με φίλους της, σε μια χαλαρή αλλά βαθιά συναισθηματική ατμόσφαιρα. Δίπλα της βρίσκονται ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Ντάβλας, με όλους να συμμετέχουν στην ερμηνεία, με τη σπουδαία ερμηνεύτρια να δίνει τον ρυθμό, όπως μόνο εκείνη ήξερε.

«Καλό ταξίδι μοναδική Μαρινέλλα. Λίγο πριν το Ηρώδειο» είναι οι λέξεις πάνω στις εικόνες από εκείνη τη συνάντηση. Ο Μάριος Φραγκούλης κρατάει το μικρόφωνο και υπό τους ήχους της μουσικής του τραγουδιού, όλοι τους ερμηνεύουν τους στίχους. Το βίντεο ολοκληρώνεται με τα χειροκροτήματα όλων για το αποτέλεσμα.

Πρόκειται για ένα βίντεο που τραβήχτηκε λίγες μέρες πριν τη μοιραία συναυλία στο Ηρώδειο, στις 25 Σεπτεμβρίου το 2024. Η Μαρινέλλα, άστραφτε πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου με χιλιάδες κόσμο από κάτω να περιμένει να ακούσει την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ξαφνικά, όλα πάγωσαν. Η Μαρινέλλα κατέρρευσε πάνω στη σκηνή, με το κοινό να μένει έντρομο. Η τεράστια ερμηνεύτρια είχε πάθει εγκεφαλικό, με τις συνέπειες του οποίου έδινε μεγάλη μάχη, μέχρι που τελικά άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο 28.03.2026.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, τότε στα 86 της χρόνια, είχε προετοιμάσει με ιδιαίτερη φροντίδα τη συναυλία αυτή. Ωστόσο, όσοι την έχουν παρακολουθήσει ξανά, αντιλήφθηκαν από νωρίς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Την ώρα που τραγουδούσε το «Εγώ κι εσύ», τη μεγάλη επιτυχία που είχε ερμηνεύσει πριν από 50 χρόνια μαζί με τον Τόλη Βοσκόπουλο, η λάμψη και η ενέργεια που τη χαρακτήριζαν λιγόστευαν. Και τότε, στην αρχή του τρίτου τραγουδιού της βραδιάς, το σώμα της λύγισε. Έγειρε προς τα πίσω και κατέρρευσε, σκορπίζοντας σοκ και αγωνία στο κοινό.