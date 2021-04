Εδώ και δύο μήνες -όπως ξέρουμε- έχουν πέσει «τίτλοι τέλους» για την Κιμ Καρντάσιαν και τον Κάνιε Γουέστ, αφού η γνωστή Αμερικανίδα επιχειρηματίας και παραγωγός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου. Τι μας μπέρδεψε…; Ο Κάνιε Γουέστ φαίνεται ότι συνεχίζει να φοράει τη βέρα του…

Η αποκάλυψη ήρθε από τον DJ Khaled ο οποίος δημοσίευσε μια φωτογραφία του ράπερ Κάνιε Γουέστ στο Instagram. Σ’ αυτή τη φωτογραφία φαίνεται να φοράει την βέρα του. Ο Κάνιε πραγματοποίησε επίσκεψη – έκπληξη στον παραγωγό, για να ακούσει τα τραγούδια του από το καινούργιο άλμπουμ.

«ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο ΚΑΝΙΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ!», έγραψε ο Καλέντ με κεφαλαία γράμματα. Συνεχίζοντας: «ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΧΟΤΑΝ. Η Melissa Zuniga (@chefmelissazuniga) ΘΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΥΓΑ ΜΕ ΚΕΤΣΑΠ ΚΑΙ ΜΠΕΙΚΟΝ ΒΙΓΚΑΝ». Σχολιάζοντας την έκφραση του τραγουδιστή στην φωτογραφία ο Ντίτζεϊ Καλέντ έγραψε: «Ξέρετε, όταν κάνετε αυτήν την έκφραση σημαίνει ότι το άλμπουμ “GODS HANDS IS ALL OVER IT”, είναι καταπληκτικό!».

Δημοσίευσε επίσης και ένα βίντεο από την επίσκεψη του Κάνιε στο σπίτι του.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ ήταν παντρεμένοι εδώ και πέντε χρόνια, αλλά τα πρώτα σύννεφα σχηματίστηκαν με την αποτυχημένη απόπειρα του ράπερ να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά και εξαιτίας των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, αναφέρει το Page Six.

