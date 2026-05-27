Γωγώ Μαστροκώστα: Συγκινεί η ανιψιά της – «Σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν άγγελο»

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.05.2026) σε ηλικία 56 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τα αγαπημένα της πρόσωπα. Οι κοντινοί της συγγενείς την αποχαιρέτησαν και δημοσίως, η ανιψιά της Χριστίνα δημοσίευσε ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα για την αδικοχαμένη γυμνάστρια.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (27.05.2026) έγινε η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό και στη συνέχεια η ταφή στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, που ήταν ο τόπος καταγωγής της. Λίγες ώρες μετά την κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, η ανιψιά της έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Η θεία μου, το είδωλο μου, ήταν ένας άγγελος που πλέον θα μας φυλάει για πάντα. Έλαμπε σαν άνθρωπος όχι μόνο για την ομορφιά της αλλά για την ψυχή της. Ήταν πολύ γενναία, πραγματικά μια μαχήτρια.

Είμαι πολύ τυχερή που είχα την ευκαιρία να μεγαλώσω με αυτή δίπλα μου και να νιώσω την αγάπη της. Γιατί άμα έχεις την αγάπη της θείας μου δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο στον κόσμο.

Σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν άγγελο.

Σ’ αγαπώ πολύ θεία μου, εύχομαι να σου μοιάζω όντως όσο μου λένε», έγραψε η ανιψιά της στην ανάρτηση που έκανε για τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Σημειώνεται ότι στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα βρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz που ήταν φίλοι της γυμνάστριας για να της πουν το «τελευταίο αντίο», ενώ κάποιοι από αυτούς ακολούθησαν την οικογένειά και στο Μεσολόγγι για την ταφή, όπως ο Νίκος Κουρκούλης και η Μαρία Καλάβρια.

«Ξέρω πως όλοι είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι, όμως μέσα μου νιώθω πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα από όλα, το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη. Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια. Αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο.

Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μία υπέροχη σύζυγος, μία αληθινή φίλη, μία στοργική κόρη και μία δυνατή αδερφή. Και πάνω απ’ όλα μία φανταστική μαμά», είπε η Βικτώρια Δέλλα με πόνο ψυχής στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα.