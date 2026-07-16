Ματίνα Παγώνη: Το μόνο που προσέχω πάντα στην τηλεόραση είναι το ντύσιμο και το βάψιμό μου

Η Ματίνα Παγώνη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά» στο Action24 και μίλησε για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις της, που την έκαναν γνωστή σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τα λόγια που ακούει στον δρόμο, από άτομα που την αναγνωρίζουν. Όπως είπε, προσπαθεί να είναι ο εαυτός της στην τηλεόραση και ίσως αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας.

Αναφερόμενη στα χρόνια της πανδημίας και στην έντονη τηλεοπτική της παρουσία, η Ματίνα Παγώνη εξήγησε πως ο ρόλος της τότε ήταν καθαρά ενημερωτικός, γι’ αυτό και η στάση της ήταν διαφορετική. «Δεν ξέρω αν είχα χάρισμα, δεν έχω καταλάβει τίποτα» είπε αρχικά.

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Συμπλήρωσε μάλιστα στην ίδια ενότητα πως: «Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο κόσμος μου έλεγε “άλλος άνθρωπος ήσουν στην τηλεόραση τα τρία χρόνια του Covid και τελείως διαφορετική είσαι από κοντά”. Εκείνη την εποχή ήμουν η γιατρός που έβγαινε να ενημερώσει, ήταν ιατρικά τα θέματα. Έπρεπε να εξηγήσω κάποια πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος τι έπρεπε να κάνει. Μέχρι εκεί».

Στη συνέχεια, μίλησε για τη διαφορά ανάμεσα στην τηλεοπτική εικόνα και την προσωπικότητά της στην καθημερινότητα, τονίζοντας ότι δεν προσπαθεί να υποδυθεί κάποιον ρόλο. «Όταν είμαστε σε παρέα ή όταν είμαστε έξω οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Δεν μπορώ να έχω το στυλ και το ύφος που είχα στην τηλεόραση. Τώρα όταν βγαίνω στην τηλεόραση και κάνω μια διαφορετική συζήτηση είναι αλλιώς τα πράγματα. Το αισθάνομαι και εγώ ότι είμαι διαφορετική. Δεν έχω κάνει τίποτα, δεν έχω προσέξει τίποτα, εγώ το μόνο που προσέχω πάντα είναι το ντύσιμο μου και το βάψιμο μου. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι αν δεν είσαι ο εαυτός σου δεν έχει νόημα να είσαι στην τηλεόραση».

Η Ματίνα Παγώνη είναι γιατρός παθολόγος και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της δημόσιας σφαίρας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της έντονης παρουσίας της στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.