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Εβελίνα Παπούλια για Μάρω Κοντού: «Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα, ταξιδιάρα ψυχή»

Η Εβελίνα Παπούλια αποχαιρέτισε την Μάρω Κοντού με λίγες λέξεις, στη λεζάντα μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας της αείμνηστης ηθοποιού
Εβελίνα Παπούλια και Μάρω Κοντού
Εβελίνα Παπούλια και Μάρω Κοντού / NDP PHOTO
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Η Εβελίνα Παπούλια αποχαιρετά την Μάρω Κοντού, με ανάρτησή της στο Instagram λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της 92χρονης ηθοποιού. Οι δυο τους γνωρίζονταν και είχαν ποζάρει μαζί μπροστά σε φωτογράφους, κατά τη διάρκεια κοσμικών εκδηλώσεων.

Η Εβελίνα Παπούλια κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία ασπρόμαυρη εικόνα της εκλιπούσας από το παρελθόν. Η ηθοποιός χαρακτήρισε τη Μάρω Κοντού ως «ταξιδιάρα ψυχή», σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της για την απώλειά της: «Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα! Φίλη μου αγαπημένη, ταξιδιάρα ψυχή, θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι. Σ’ αγαπώ!».

Η απώλεια της Μάρως Κοντού, μιας από τις τελευταίες μεγάλες σταρ της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου, έχει σκορπίσει θλίψη σε ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Άνθρωποι που την γνώριζαν και έτυχε να συνεργαστούν μαζί της, μιλούν για την καλοσύνη, το χαμόγελο και την ακεραιότητα του χαρακτήρα της.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evelina Papoulia 1111 (@evelina_papoulia_official)

Το τελευταίο «αντίο» στην Μάρω Κοντού θα ειπωθεί την Παρασκευή στη Μητρόπολη Αθηνών ενώ η ταφή της θα τελεστεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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