Θοδωρής Ρωμανίδης: Δεν μπορώ να παίξω στην Επίδαυρο, δεν έχω αυτή τη θεατρική παιδεία

Μία συνέντευξη «από καρδιάς» έδωσε ο ταλαντούχος ηθοποιός Θοδωρής Ρωμανίδης και αναφέρθηκε στην καριέρα του, τονίζοντας ότι δεν τον ενδιέφερε ποτέ να γίνει πρωταγωνιστής, αλλά να βρίσκεται στη σκηνή.

Με αφορμή τη θεατρική «Ό,τι πάρεις εκατό», που ο Θοδωρής Ρωμανίδης παίζει στο πλευρό του Μάρκου Σεφερλή, μίλησε στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν έχει τη θεατρική παιδεία να παίξει στην Επίδαυρο.

«Στα επαγγελματικά μου δεν δικαιούμαι να παραπονεθώ. Είμαι από αυτούς που δουλεύουν συνεχώς και έχουν κερδίσει ό,τι έχουν με τη δουλειά τους. Είμαι καλά. Οπότε θα ήταν άδικο να παραπονεθώ ή να μην έχω το γέλιο, παρ’ όλες τις δυσκολίες. Εγώ κοιτάω πίσω μου και νιώθω γεμάτος με όλα τα συναισθήματα…

Μάλιστα, τις προάλλες έκανα μια συζήτηση με τον Μάρκο Σεφερλή. Όλοι νομίζουν ότι είναι αδικημένοι. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του έχει χτυπήσει η τύχη την πόρτα. Το θέμα είναι αν θα είσαι μέσα για να το ακούσεις. Και αν το ακούσεις, αν θα ανοίξεις. Σε κάποιους χτυπάει και δυο φορές η τύχη. Γι’ αυτό δεν νιώθω αδικημένος. Δεν με ένοιαξε ποτέ αν θα γίνω πρωταγωνιστής. Εμένα με ένοιαζε να υπάρχω στη σκηνή, να είμαι ηθοποιός», σημείωσε ο Θοδωρής Ρωμανίδης.

«Πιστεύω ότι όσοι λένε ότι είναι αδικημένοι, δεν αξίζουν. Όσο και να είσαι πιο πίσω, κάποια στιγμή θα λάμψεις. Το θέμα είναι να ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν είμαστε όλοι πρωταγωνιστές, πως να το κάνουμε. Υπάρχουν και οι δευτεραγωνιστές, οι οποίοι πολλές φορές είναι πολύ πιο σημαντικοί.

Πας και βλέπεις μια παράσταση και μπορεί να σου μείνει στο μυαλό και στην καρδιά ένας δεύτερος ρόλος που έπαιξε κάποιος και σε συγκίνησε. Συμβαίνει πολλές φορές αυτό. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να παίξω στην Επίδαυρο. Δεν έχω αυτή τη θεατρική παιδεία. Που πλέον πάει ο κάθε πικραμένος στην Επίδαυρο, που βάλαμε μικρόφωνα. Αν είναι δυνατόν», εξομολογήθηκε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός στη συνέντευξή του.