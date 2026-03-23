Τριαντάφυλλος για Δήμητρα Σιαμπάνη: Δεν ήταν δύσκολη περίοδος το διαζύγιο, είμαστε χωρισμένοι 3 χρόνια

Ο Τριαντάφυλλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha και μίλησε για το διαζύγιο από την Δήμητρα Σιαμπάνη, την εκπομπή «Real View» στο OPEN και τον λόγο που δεν θα πήγαινε καλεσμένος, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αποκαλύψεις της Αγγελικής Ηλιάδη περί ψυχολογικής και σωματικής κακοποίησης από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

Στο παρελθόν ο Τριαντάφυλλος είχε αναλάβει την ευθύνη για το διαζύγιο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «όλα τα λάθη στον γάμο μας είναι δικά μου». Παραδέχτηκε ότι δεν ήταν καλός σύντροφος. Στις νέες δηλώσεις του, ανέφερε πως η σχέση του με την Δήμητρα Σιαμπάνη, παραμένει καλή.

«Δεν ήταν δύσκολη περίοδος το διαζύγιο. Είμαστε πολύ κοντά με τη Δήμητρα. Είμαστε χωρισμένοι 3 χρόνια, αλλά τον τελευταίο χρόνο μένουμε χωριστά. Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος να ερωτευτώ ξανά. Αυτό έρχεται μόνο του κι αν έρθει», ανέφερε αρχικά ο Τριαντάφυλλος για τον χωρισμό του από τη Δήμητρα Σιαμπάνη.

Σε ερώτηση για την εκπομπή Real View, ο Τριαντάφυλλος εξήγησε γιατί δεν θα πήγαινε ποτέ καλεσμένος. «Στο 1% να πάω; Νόμιζα ότι μου έλεγες για την εφημερίδα Real News. Δεν την έχω δει την εκπομπή».

Όσο για την Αγγελική Ηλιάδη, που εξομολογήθηκε ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης την κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά, ανέφερε: «Ξέρει η κοπέλα. Η ίδια ξέρει τι έχει περάσει αν τα περάσει. Υπάρχει νόημα μετά από 17 χρόνια να μιλήσει; Το χρονικό θεωρώ ότι είναι λάθος για εμένα».