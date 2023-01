Αν και βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο, ο Τζέρεμι Ρένερ (Jeremy Renner) έχει ιδιαίτερα καλή διάθεση. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από την τελευταία ανάρτηση του διάσημου ηθοποιού στα social media.

Σήμερα (07.01.2023) ο Τζέρεμι Ρένερ (Jeremy Renner) έχει γενέθλια, γεγονός που σίγουρα τον έκανε να σκεφτεί ξανά το ανεκτίμητο δώρο της ζωής και αυτούς που τον βοήθησαν μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε πριν από λίγες ημέρες. Ο 52χρονος ηθοποιός λοιπόν ανέβασε και μέρα που είναι ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ευχαριστώντας την ομάδα της ΜΕΘ που είναι διαρκώς δίπλα του και τον βοηθά στο μακρύ ταξίδι της ανάρρωσής του.

«Ευχαριστώ την ομάδα της φημισμένης ιατρικής ΜΕΘ που ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι», έγραψε ο διάσημος ηθοποιός Τζέρεμι Ρένερ (Jeremy Renner), στη λεζάντα της φωτογραφίας από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

Δείτε την φωτογραφία:

Υπενθυμίζεται ότι ο 52χρονος σταρ της Marvel παρέμεινε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου από την 1η Ιανουαρίου, την ημέρα που τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να απομακρύνει τα χιόνια σε δρόμους γύρω από το σπίτι του στη λίμνη Tahoe. Ο Τζέρεμι Ρένερ (Jeremy Renner) παρασύρθηκε από ένα εκχιονιστικό μηχάνημα επτά τόνων.

Όλο αυτό το διάστημα, οι θαυμαστές του Τζέρεμι Ρένερ (Jeremy Renner) συνεχίζουν να του στέλνουν στα social media εγκάρδιες ευχές για ταχεία ανάρρωση. Και όπως ήταν αναμενόμενο, δεν τον ξέχασαν σήμερα που έχει και για τα γενέθλια του. Για αυτό και ο διάσημος ηθοποιός φρόντισε να τους ευχαριστήσει, κάνοντας μια ανάρτηση στο Instagram.

Δείτε την ανάρτηση:

Παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς του, ο διάσημος ηθοποιός πάντως παραμένει ακμαίος και δεν έχει εγκαταλείψει το χιούμορ του. Σε προηγούμενη ανάρτησή του στο Twitter, η μητέρα και η αδερφή του ηθοποιού, φαίνονται να του κάνουν μασάζ στο κεφάλι του και εκείνος να το διασκεδάζει.

Στο τελευταίο βίντεο από το νοσοκομείο που ανέβασε ο Τζέρεμι Ρένερ (Jeremy Renner) στο Twitter ακούγεται να λέει ότι νιώθει το κεφάλι του λες και είναι «αηδιαστικό», μετά το «πρώτο μπάνιο που έκανε», όντας τραυματίας, ενώ η αδελφή του σχολιάζει «πω είσαι τόσο σέξι», με τον ηθοποιό να μουγκρίζει προσπαθώντας να γελάσει.

Δείτε το βίντεο:

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY