Βασίλης Καζούλης: «Η κόρη μου είναι 16 ετών, την έκανα σε ηλικία παππού»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Βασίλης Καζούλης και αναφέρθηκε τόσο στη ζωή όσο και στην καριέρα του στο ελληνικό τραγούδι.

Ο γνωστός καλλιτέχνης μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι δεν υπήρχαν «Φανή» και «Άννα» στα ομώνυμα πασίγνωστα τραγούδια του, ενώ ο Βασίλης Καζούλης αναφέρθηκε και στην κόρη του, αποκαλύπτοντας ότι την απέκτησε σε μεγάλη ηλικία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φανή δεν υπήρξε, είπα στο ρεφρέν “οι φίλοι μου μού το ‘χαν πει” και μετά δεν έμπαινε κάποιο άλλο όνομα. Ούτε “Άννα” υπήρχε», αποκάλυψε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής.

«Μαθαίνοντας από αυτά που άκουγα, ήθελα να γράφω στίχους. Από 15 χρονών πάλευα να γράφω», δήλωσε ακόμα.

«Ενώ η “Φανή” ακουγόταν εγώ δεν είχα… πρόσωπο για να με γνωρίσει ο κόσμος έγινε μετά την τρίτο δίσκο. Δεν είχα γνωστούς στον χώρο», παραδέχτηκε ο Βασίλης Καζούλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γνωστός ερμηνευτής σημείωσε ακόμα ότι δεν είχε προλάβει να κάνει άλλη δουλειά εκτός καλλιτεχνικού χώρου και συνέχισε να μιλάει για την καριέρα του.

«Πληγώνομαι εύκολα αλλά έχω και μία δύναμη μέσα από αυτό. Η ευαισθησία είναι και μία μεγάλη δύναμη», ανέφερε στη συνέχεια.

Επίσης, ο Βασίλης Καζούλης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του.

Μάλιστα, περιέγραψε τη στιγμή που σκέφτηκε να παρατήσει το τραγούδι και τα λόγια μίας τυχαίας γυναίκας που του άλλαξαν τελικά την απόφαση.

«Κάποια στιγμή κουράζεσαι, νιώθεις αδικίες. Υπάρχει μία στιγμή που είχα απαυδήσει και είμαι μετρό και ανεβαίνω τις σκάλες… Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι ότι τελείωσε για μένα το τραγούδι και θα πάω στους δικούς μου στη Ρόδο, η ζωή μου εδώ τελειώνει και πάω παρακάτω. Τότε είναι ένα κορίτσι από πίσω μου, μου πιάνει το χέρι και μου λέει “σε παρακαλούμε μην μας παρατήσεις, μην μας αφήσεις”, χωρίς να ξέρει τίποτα», εξομολογήθηκε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Η μεγάλη μου αγάπη έγινε και το επάγγελμά μου», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Βασίλης Καζούλης μίλησε για την κόρη του, την οποία όπως ανέφερε απέκτησε σε μεγάλη ηλικία και το κορίτσι βρίσκεται πλέον στην εφηβεία και παρακολουθεί τη δουλειά του πατέρα της.

«Η κόρη μου είναι πολύ χαλαρή. Ξέρει ποιος είμαι και χαίρεται και έρχεται και στις συναυλίες μου. Είναι 16 ετών, την έκανα σε ηλικία παππού. Έτσι τα έφερε η ζωή. Είμαι εκεί 100%», εξομολογήθηκε ο γνωστός καλλιτέχνης.

Ακόμα αναφέρθηκε στις φιλίες της ζωής του, τονίζοντας: «Οι φίλοι μου είναι κυρίως αυτοί που είχα από το σχολείο, από τα φοιτητικά μου χρόνια, από το στρατό. Ελάχιστοι έγιναν μετά».