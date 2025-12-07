Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη: Ο κόσμος καταλαβαίνει στην ουσία τι γίνεται

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και μίλησε για τους ρόλους που ερμηνεύει, τα λάθη του αλλά και για το σπίτι που θέλει να χτίσει με την Δέσποινα Βανδή στα Χανιά. Σε ερώτηση για το τροχαίο που είχε προκαλέσει τον Σεπτέμβριο του 2025 και τα όσα ακούστηκαν για εκείνον, αρκέστηκε να πει πως ο κόσμος καταλαβαίνει την σκοπιμότητα ορισμένων σχολίων.

«Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος καταλαβαίνει στην ουσία τι γίνεται. Το ότι μπορεί κάποιος ή κάποιοι να πουλάνε όλο αυτό το πράγμα που συνέβη με μένα γιατί κάνουν νούμερα, γιατί το κιτρινίζουν, γιατί η προσωπική ζωή πουλάει, γιατί όλο αυτό το πράγμα… Δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την πρόθεσή τους. Έτσι δεν είναι; Αυτό πιστεύω εγώ» είπε αρχικά ο Βασίλης Μπισμπίκης.

«Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει. Στεναχωριέμαι περισσότερο για τους ανθρώπους τους κοντινούς μου, όχι τους μακρινούς. Οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν» πρόσθεσε ο δημοφιλής ηθοποιός. Υπενθυμίζεται πως ο Βασίλης Μπισμπίκης ενεπλάκη σε τροχαίο στη Φιλοθέη τον Σεπτέμβριο του 2025, προκαλώντας ζημιές σε παρκαρισμένα οχήματα.

Τον Οκτώβριο, κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης και της εγκατάλειψης.

«Από μία με γοητεύει αυτό (ότι μπερδεύουν τον ρόλο με τον ηθοποιό) με την έννοια ότι ως καλλιτέχνης έχω πετύχει το σκοπό μου. Ότι αυτό που κάνω στην τηλεόραση ή στο θέατρο, στον κινηματογράφο, είναι τόσο αληθινό που νομίζουν ότι πραγματικά είσαι έτσι. Ως κομπλιμέντο το παίρνω. Απ’ την άλλη όμως, όταν αυτό φεύγει απ’ αυτά τα όρια και ταυτίζουν την προσωπική μου ζωή με ρόλους, που εντάξει, μπορεί να έχω κάνει ένα λάθος στη ζωή μου, αλλά γενικεύουν ότι αυτό είναι όλο εγώ, αυτό είναι στενάχωρο» τονίζει σε άλλο σημείο ο Βασίλης Μπισμπίκης.

«Εγώ προσπαθώ να φτιάξω ένα σπίτι τώρα στην Κρήτη, στα Χανιά. Και σίγουρα η δυσκολία είναι ότι η δουλειά που κάνω είναι μόνο στην Αθήνα σχεδόν, πολύ δύσκολα μπορεί να κάνεις αυτή τη δουλειά, αλλά θα ήθελα να έχω ένα χώρο εδώ πέρα, μια φωλιά που να έρχομαι και να βρισκόμαστε με τη Δέσποινα και να την αράζουμε» συμπλήρωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

«Την Κρήτη την αγαπάω πολύ, είμαι ερωτευμένος με την Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι το καταφύγιό μου, νιώθω ότι η ψυχή μου ανήκει εδώ» είχε πει προ ημερών ο Βασίλης Μπισμπίκης.