Βασίλης Μπισμπίκης: Η στιγμή που το αμάξι του ηθοποιού έχει χτυπήσει τα αυτοκίνητα και φεύγει – Φωτογραφία ντοκουμέντο

Στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς βρίσκεται ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής γιατί τράκαρε αυτοκίνητα στη Φιλοθέη και εγκατέλειψε το σημείο.

Το τροχαίο στο οποίο έχει εμπλακεί ο Βασίλης Μπισμπίκης έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν ο ηθοποιός με το αυτοκίνητό του τράκαρε άλλα αμάξια που βρέθηκαν στο δρόμο του στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Φιλοθέη και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην φωτογραφία ντοκουμέντο που παρουσιάζει το newsit.gr φαίνεται το αυτοκίνητο που οδηγάει ο Βασίλης Μπισμπίκης, το οποίο φεύγει από το σημείο που έχει χτυπήσει τα υπόλοιπα αυτοκίνητα.

Ο ηθοποιός παρουσιάστηκε σήμερα στο ΑΤ Κηφισιάς και παραδέχθηκε πως εκείνος οδηγούσε και στη συνέχεια συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Στο αστυνομικό τμήμα έδωσαν κατάθεση το βράδυ της Κυριακής οι ιδιοκτήτες των δύο αυτοκινήτων αλλά και η ιδιοκτήτρια της μάντρας, που υπέστη ζημιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήξερε ότι είχε χτυπήσει τα αυτοκίνητά μας. Η ζημιά είναι μεγάλη πολύ. Το δικό μου αυτοκίνητο είναι κατεστραμμένο. Όλο το πλάι, όλο το πλάι το πήρε», τόνισε η μια από τις γυναίκες που έπαθαν ζημιά στο όχημά τους.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων και την μάντρας βρέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς για κατάθεση και όπως τόνισαν μεταξύ άλλων κατά την έξοδο, δεν γνώριζαν ποιος είναι ο οδηγός.

Ένας νεαρός που είναι γιος της γυναίκας που καταστράφηκε το αυτοκίνητό της από το τρακάρισμα που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, περιέγραψε στο newsit.gr πώς ενημερώθηκαν για το περιστατικό και πόσο σοβαρή είναι η ζημιά.

«Το περιστατικό υπολογίζω ότι έγινε περίπου κατά τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου διότι άκουσα ένα τράνταγμα όσο ήμουν πάνω στο δωμάτιό μου και αυτό το τράνταγμα υπέθεσα στην αρχή ότι ήταν σεισμός επειδή έγινε πρόσφατα, αλλά από ότι φάνηκε τελικά ήταν το συγκεκριμένο τρακάρισμα».

Όπως είπε ο νεαρός, το δικό του αμάξι στάθηκε τυχερός και δεν έπαθε τίποτα καθώς το είχε παρκάρει πιο μέσα, όμως μεγάλη ζημιά έπαθε το αυτοκίνητο της μητέρας του.

«Έχει διαλυθεί. Έχει σπάσει ο άξονας», είπε και όπως ανέφερε στη συνέχεια ακόμη δύο αυτοκίνητα ξέρει να έχουν πάθει ζημιά εκτός από της μητέρας του, καθώς και μία μάντρα.

Όπως είπε εκείνη την ώρα, δεν νομίζει ότι βγήκε κόσμος να δει τι έχει συμβεί. Ο ίδιος νόμιζε ότι ήταν σεισμός και δεν έδωσε σημασία και τους ενημέρωσαν το πρωί για το τρακάρισμα. «Το πρωί μας χτύπησαν το κουδούνι κατά τις 8 και μας είπαν ότι μας τράκαραν».

Υπενθυμίζεται πως στο νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.

«Ήρθα για μια κατάθεση» είπε ο ηθοποιός στο newsit.gr

Το newsit.gr μίλησε με τον Βασίλη Μπισμπίκη μέσα από το Αστυνομικό Τμήμα της Κηφισιάς πριν συλληφθεί και δήλωσε πως «ήρθα να κάνω μια δήλωση γιατί με ειδοποίησαν από την Αστυνομία για φθορές σε δυο οχήματα. Και ήρθα να κάνω μια δήλωση. Δεν έχω συλληφθεί.

Σε μια στροφή βρήκα δυο οχήματα κοντά στο σπίτι μου στη Φιλοθέη με ένα αγροτικό αυτοκίνητο Ford Raptor που έχω και αυτό είναι όλο. Ήρθα να κάνω δήλωση και δεν έχει γίνει κάτι. Ούτε έχω συλληφθεί, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ήρθα να δώσω μια κατάθεση και θα φύγω.

Πρώτη φορά βρίσκω σε αυτοκίνητο και ήρθα να κάνω τη δήλωσή μου. Αυτά που λέτε ότι έχει συμβεί και άλλη φορά τα λέει ένας κάτοικος στην περιοχή, ο οποίος έχει πρόβλημα και δεν είναι στα καλά του.

Μια φορά μάλιστα μου είχε πει πως επειδή το αυτοκίνητό του είχε ένα σημάδι, ότι εγώ βρήκα λίγο και το προκάλεσα. Του είπα όμως ότι το δικό μου το αυτοκίνητο είναι ψηλό και αποκλείεται να έγινε κάτι τέτοιο».