Βασίλης Μπισμπίκης: «Με είχε προειδοποιήσει η Δέσποινα Βανδή ότι θα γίνει ντόρος όταν μαθευτεί η σχέση μας»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης και αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, κάνοντας πολλές αποκαλύψεις για τον δεσμό τους.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται». Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφέρθηκε στον δεσμό του με την αγαπημένη τραγουδίστρια, σημειώνοντας ότι δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη, όπου εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή, για να είναι στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού.

«Έπρεπε να ήμουν στη Δέσποινα (σ.σ. Βανδή) αλλά ήρθα σε σένα», είπε ο γνωστός ηθοποιός στην οικοδέσποινα της εκπομπής και εκείνη δήλωσε ότι αγαπάει πολύ τη σύντροφό του.

Αμέσως μετά, ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε για την παράσταση «Άνθρωποι και ποντίκια» που το κοινό θα έχει ξανά την ευκαιρία να παρακολουθήσει.

«Η διαδρομή μου είναι δύσκολη. Ξεκίνησα από το περιθώριο και πλέον δεν είμαι σε αυτό, από εκεί έρχεται η έμπνευσή μου», είπε με αφορμή την παράστασή του, ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι άνθρωποι έχει τύχει να τον φωτογραφήσουν ερήμην του στον δρόμο.

«Το πιο σκληρό είναι ότι απλοί άνθρωποι μπορεί να σε τραβήξουν όταν θα πας να αράξεις σε ένα κουτουκάκι. Θα φωτογραφήσει μία προσωπική σου στιγμή και θα τη στείλει για να πάει 50 ή 100 ευρώ. Δεν είναι τρομερό αυτό το πράγμα; Δεν νιώθεις ότι παρακολουθείσαι εσύ συνέχεια από έναν άνθρωπο; Βέβαια, εμένα δεν με επηρέασε ποτέ αυτό γιατί δεν με ένοιαξε. Ας με τραβάγανε, αλλά δεν είναι φρικτό αυτό το πράγμα;», είπε ο γνωστός ηθοποιός με τη Ναταλία Γερμανού να συμφωνεί μαζί του.

«Με είχε προειδοποιήσει η Δέσποινα, με είχε ρωτήσει “θα το αντέξεις αυτό το πράγμα;”. Με είχε προειδοποιήσει ότι με το που μαθευτεί θα γίνει ένας ντόρος. Δεν περίμενα ότι θα γίνει όλο αυτό το σούσουρο. Δεν το είχα καταλάβει σε τι μέγεθος θα είναι όλο αυτό αλλά με είχε προειδοποιήσει. Τελικά το αντέξαμε όμως κα δεν μας επηρέασε κιόλας», είπε για τον χαμό που έγινε όταν έγινε γνωστή η σχέση του με τη διάσημη τραγουδίστρια.

«Κάποιες στιγμές μπορεί να βγήκα εκτός εαυτού με κάποια χυδαία πράγματα που συνέβαιναν αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ ότι δεν αντέχω άλλο γιατί ήταν τόσο μεγάλη η σύμπνοια στη σχέση μας. Φτιάξαμε μία μεγάλη φούσκα γύρω μας και δεν μας επηρεάζει τίποτα. Οπότε δεν με ενδιαφέρει», είπε ο γνωστός ηθοποιός.

«Ποτέ δεν με ενδιέφερε η γνώμη των άλλων. Από μικρό παιδί ήμουν δαχτυλοδυκτούμενος, πανκ, ένα ιδιαίτερο παιδί. Είναι σαν να με έχει ετοιμάσει η ζωή για αυτό που θα γινόταν αργότερα. Δε ζητάω αποδοχή από τους άλλους, μόνο από τους ανθρώπους που αγαπάω, όπως η Δέσποινα, ο γιος μου και οι φίλοι μου», πρόσθεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

«Όταν μπήκα στο νοσοκομείο σκέφτηκα να πάρω τηλέφωνο τον γιο μου. Δεν φοβήθηκα. Νόμιζα ότι φοβάμαι τον θάνατο, αλλά τελικά μάλλον δεν έχω κανέναν φόβο. Είμαι πολύ κακό παράδειγμα ανθρώπου σε σχέση με την υγεία του», παραδέχτηκε ακόμα για τις απολαύσεις της ζωής που δεν μπορεί να «κόψει» παρά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, τονίζοντας «Είμαι επιπόλαιος σε αυτά τα πράγματα».

Τέλος, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το «Porto Leone» και την ταινία «Σπασμένη φλέβα» που πρωταγωνιστεί.

Μάλιστα, ο Βασίλης Μπισμπίκης έδωσε και ένα spoiler για τη σειρά «Porto Leone» που πρωταγωνιστεί αποκαλύπτοντας ότι ο ρόλος του αστυνόμου που υποδύεται είναι κρυφά ερωτευμένος με τον χαρακτήρα που υποδύεται η Κλέλια Ρένεση.

«Είναι full καταπιεσμένος έρωτας. Είναι ερωτευμένος μαζί της από παλιά, θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ μαζί της», δήλωσε για τον ήρωα.