Άλμπουμ με τη μουσική Βουλγάρας συνθέτριας κερδίζει βραβείο Grammy 2022. Ο λόγος για την Πένκα Κούνεβα που έγραψε επτά από τα 14 κεφάλαια του άλμπουμ «Women Warriors – The Voices of Change».

Το άλμπουμ «Women Warriors – The Voices of Change» (Γυναίκες Πολεμίστριες – Οι φωνές της Αλλαγής) κέρδισε ένα βραβείο στα Grammy 2022 στην κατηγορία Best Classical Compendium, στην 64η τελετή απονομή, που πραγματοποιήθηκε στο Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας το βράδυ της Κυριακής (03.04.2022).

Η συνθέτρια Πένκα Κούνεβα από τη Βουλγαρία έγραψε επτά από τα 17 κεφάλαια στο soundtrack του αρχικού άλμπουμ με συμφωνική μουσική που έγραψαν εξ ολοκλήρου γυναίκες που συνθέτουν μουσική ταινιών.

Το άλμπουμ, υπό τη διεύθυνση και τη συμπαραγωγή της Έιμι Άντερσον, αφηγείται τις ιστορίες γυναικών που αφιέρωσαν τη ζωή τους για έναν πιο δίκαιο κόσμο, παλεύοντας για κοινωνική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα, περιβαλλοντικούς στόχους, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα κάθε κοριτσιού στην εκπαίδευση.

Η γεννημένη στη Βουλγαρία Κούνεβα έγραψε τα κεφάλαια για τις πιο δραματικές ιστορίες: Την κρίση του AIDS στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980, ιθαγενείς Αμερικανίδες που αγωνίζονται κατά της κατασκευής ενός ρυπογόνου αγωγού φυσικού αερίου, Παλαιστίνιες και Ισραηλινές γυναίκες που αγωνίζονται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και το κίνημα Me Too κατά της σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών.

Βραβεία Grammy 2022: Ποια είναι η Πένκα Κούνεβα

Η Κούνεβα είναι Βουλγαροαμερικανίδα μουσικός και παραγωγός soundtrack, η οποία παράλληλα συνθέτει και ενορχηστρώνει.

Το 1990, της απονεμήθηκε η υποτροφία «Mary Duke Biddle Graduate Fellowship» για να σπουδάσει σύνθεση στο Πανεπιστήμιο Duke.

Η Κούνεβα έχει κυκλοφορήσει δύο βραβευμένα concept άλμπουμ: The Woman Astronaut (2015) και A Warrior’s Odyssey (2012). Η μουσική της είναι ένα μείγμα βουλγαρικών επιρροών, κλασικής παιδείας, ροκ ευαισθησίας και soundtrack σύγχρονων ταινιών και παιχνιδιών.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ