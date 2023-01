Η Ριάνα είναι υποψήφια για Όσκαρ, για πρώτη φορά στην καριέρα της, στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το Lift Me Up από την ταινία Black Panther: Wakanda Forever.

Σήμερα Τρίτη (24.1.2023) ανακοινώθηκαν όλες οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Όσκαρ και η Ριάνα φιγουράρει στη λίστα της κατηγορίας Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, καθώς η ταινία Black Panther: Wakanda Forever έλαβε συνολικά 5 υποψηφιότητες.

Η Ριάνα έχει κερδίσει 7 βραβεία Grammy και τώρα στοχεύει να προσθέσει και το Όσκαρ στην άκρως επιτυχημένη καριέρα της, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για την εμφάνισή της στις 12 Φεβρουαρίου στο Halftime Show του Super Bowl 2023.

Έναν μήνα μετά, η Ριάνα διεκδικεί και Όσκαρ, καθώς η 95η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες.

Το Lift Me Up δημιουργήθηκε από τη Ριάνα μαζί με τον σκηνοθέτη Ράιαν Κούγκλερ, τον βραβευμένο με Όσκαρ συνθέτη Λούντβιχ Γιόρανσον και τη Νιγηριανή τραγουδίστρια Tems.

Τα υπόλοιπα τραγούδια στην κατηγορία για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού είναι:

«Applause» για την ταινία «Tell it Like a Woman»

«Hold My Hand» για την ταινία «Top Gun: Maverick»

«Naatu Naatu» για την ταινία «RRR»

«This is a Life» για την ταινία «Everything Everywhere All At Once»