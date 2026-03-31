Ζωή Κρονάκη: Ο σύζυγός μου ήταν προξενιό για άλλη γυναίκα, η οποία εξαφανίστηκε στο πρώτο μισάωρο

Η Ζωή Κρονάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (30-03-2026) και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την ενασχόλησή της με την δημοσιογραφία αλλά και για το πώς έγινε ζευγάρι με τον άντρα που τελικά παντρεύτηκε. Αποκάλυψε πως τον γνώρισε σε ένα προξενιό για φίλη της, που τελικά δεν προχώρησε. Οι δυο τους παραμένουν μαζί και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά που ήρθαν να ολοκληρώσουν την οικογενειακή ευτυχία τους.

Η Ζωή Κρονάκη δήλωσε αρχικά στην εκπομπή «The 2night Show» πως: «Το ραδιόφωνο τελείωσε για εμένα. Το λάτρεψα, το αγάπησα, το έκανα για 20 συναπτά έτη, καθημερινό ραδιόφωνο, αλλά κάπως είπα ότι πρέπει να κλείσει αυτός ο κύκλος. Ένιωθα ότι είναι κάπως εφηβική αυτή η δουλειά για εμένα. Ήταν η ζωή μου, οι στιγμές μου, το μεγάλωμά μου αλλά κάποια στιγμή βάζεις κάτω τα πράγματα και τα ιεραρχείς και όταν κατανοείς ότι σε επίπεδο οικονομικό ή σε θέμα χρόνου δεν βγαίνει, πρέπει να επιλέξεις. Το κανονικό μου επίθετο είναι Γακούρη. Όταν ξεκίνησα το ραδιόφωνο το άλλαξα και του στοίχισε του μπαμπά μου αυτό».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απόφαση που πήρε να εγκαταλείψει τη δικηγορία και να ασχοληθεί με την δημοσιογραφία: «Τελείωσα νομική, έκανα και την πρακτική μου και δούλεψα για κάποια χρόνια στο επάγγελμα. Το έκανα παράλληλα με τη δημοσιογραφία. Με θυμάμαι στα 18 να κάνω και δικαστικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα “Μακεδονία” και ραδιόφωνο. Περπατούσα στην πλατεία Αριστοτέλους και με άκουσαν σε ένα γκάλοπ, τους άρεσε η φωνή μου και με βρήκαν. Ως δικηγόρος είχα βρεθεί σε ακροαματική διαδικασία και σωριάστηκα κάποια στιγμή. Με το που βγήκα από την αίθουσα κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό για εμένα, μού ήρθε πολύ βαρύ».

«Πολλές φορές μου λένε για τη δουλειά μας διάφορα πράγματα και λέω ότι “Υπάρχουν επαγγέλματα που έχουν τέτοιο βάρος, τέτοιο αγώνα που πρέπει να δίνεις καθημερινά”. Ένα από αυτά είναι και η μάχιμη δικηγορία και για μια γυναίκα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δεν είναι στερεοτυπικό αυτό. Μια γυναίκα που έχει να διαχειριστεί οικογένεια, παιδιά, επάγγελμα, πάρα πολλές ώρες δουλειάς, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ δούλευα πολύ καιρό στο μυαλό μου να αφήσω τη δικηγορία, γιατί αγαπούσα πολύ τη δημοσιογραφία. Είχα ξεκινήσει ήδη να αρθρογραφώ, έκανα ραδιόφωνο και τηλεόραση στο TV100. Ξεκίνησα από ενημέρωση, κάπως ανάποδα το πήγα» υπογράμμισε η Ζωή Κρονάκη.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια της ΕΡΤ είπε πως «Από τα 30 μέχρι τα 40 τηλεοπτικά δεν υπήρχα πουθενά. Στην Αθήνα επανήλθα με μια στήλη στο “Happy Day”, ενώ στη Θεσσαλονίκη έκανα τηλεόραση. Έλεγα στον άντρα μου ότι από τα 20 μέχρι τα 30 μου έκανα τηλεόραση και μου έλεγε ότι και αυτός έχτιζε σπίτια. Εγώ κάθε Σαββατοκύριακο ήμουν στην Αθήνα για να κάνω ραδιόφωνο και τις υπόλοιπες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Αυτό για 3-4 χρόνια και μετά πήρα την απόφαση να έρθω μόνιμα στην Αθήνα. Ξεκίνησα και στο Alter μια εκπομπή με τον Άκη Παυλόπουλο, ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο. Νομίζω ήταν το 2006 για περίπου ένα χρόνο».

Η δημοσιογράφος πρόσθεσε στην ίδια ενότητα: «Φοβόμουν την τηλεόραση και φοβόμουν και την ψυχαγωγία. Φοβόμουν μην τσαλακωθώ, μην εκτεθώ. Κάτι με πήγαινε πίσω σε αυτό το πράγμα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη έχω λυθεί αρκετά. Πέρσι μου είπε: “Χαλάρωσε λιγάκι, δε θα μας παρεξηγήσει κανείς. Ηρέμησε και βγάλε την προσωπικότητα που έχεις, αυτό το αλέγκρο, το χιούμορ σου”. Έχω εδώ και έναν χρόνο περίπου που πάω να το βρω κάπως με τον Τάσο και με έχει βοηθήσει πολύ με αυτό» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στον άντρα της, Τάσο Παναγιώταρη, η γνωστή παρουσιάστρια δήλωσε ότι «Ο άντρας μου είναι πολιτικός μηχανικός. Τον γνώρισα σε ένα μαγαζί κι είναι από προξενιό για άλλη γυναίκα, όχι για εμένα. Η άλλη εξαφανίστηκε, δεν την ήξερα. Ήταν μια κοινή φίλη, που μου είπε ότι θα πάνε στο τάδε μαγαζί και με ρώτησε αν θα πάω. Τότε ήμουν στην ψηφιακή τηλεόραση της ΕΡΤ, ήταν οι φωτιές της Αθήνας και είχαμε πολλή δουλειά να καλύψουμε. Είπα πως δε θα πάω. Αυτή η κοπέλα ήταν φίλη με τον σύζυγό μου και του είπε να έρθει κι ότι θα ήταν με μια άλλη».

«Εγώ τελικά αποφάσισα να πάω σε αυτό το μαγαζί και έγινε. Η άλλη γυναίκα ήρθε κι έφυγε, εξαφανίστηκε στο πρώτο μισάωρο. Όταν τον πρωτοείδα είπα ότι είχε ωραίο χαμόγελο κι ωραία ενέργεια. Έμαθα και κάποια στοιχεία, όπως ότι τον περνάω 2,5 χρόνια ενώ εμένα μου άρεσαν πάντα οι μεγαλύτεροι άντρες. Όταν άκουσα ότι του ρίχνω 2,5 χρόνια, δεν μου άρεσε. Μου ζήτησε το τηλέφωνό μου και του έδωσα επίτηδες ένα ψηφίο λάθος. Το έψαξε και με βρήκε και το πρώτο διάστημα με κυνήγησε. Πήρε τηλέφωνο την κοινή μας γνωστή και το έψαξε» είπε καταληκτικά η παρουσιάστρια.