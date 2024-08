10 λόγοι που λατρέψαμε τον Bruce Willis, και οι αξέχαστες ερμηνείες

Αν και οι περισσότεροι από εμάς τον αγαπήσαμε στο ρόλο του σκληροτράχηλου ντετέκτιβ της αστυνομίας, Τζον Μακλέιν, στο «Die Hard», όπου σώζει την εν διαστάσει σύζυγό του από τρομοκράτες, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και την υπόλοιπη φιλμογραφία του Bruce Willis.

Ο αγαπημένος ηθοποιός αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την υποκριτική για λόγους υγείας, ωστόσο δεκάδδες ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί, προβάλλον τια στην ελληνική τηλεόραση, και οι περισσότερες από αυτές είναι διαθέσιμες στις streaming πλατφόρμες.

Ο Bruce Willis είναι δίχως αμφιβολία ένας από τους πιο διάσημους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ενώ κατάφερε να καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς δράσης, αλλά και να αποδείξει την υποκριτική του ευφυία σε διάφορα κινηματογραφικά είδη.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η καριέρα του εκτοξεύτηκε το 1985 με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «Moonlighting», όπου κέρδισε το κοινό με την εκφραστικότητα και το χιούμορ του.

Η μεγάλη του επιτυχία ήρθε το 1988 με την ταινία «Die Hard», όπου ο ρόλος του ως Τζον Μακλέιν τον καθιέρωσε ως έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες δράσης της εποχής.

Moonlighting (1985-1989)

Ο Γουίλις ήταν ουσιαστικά άγνωστος όταν ο δημιουργός του Moonlighting, Γκλεν Γκόρντον Κάρον, τον προσέλαβε για να υποδυθεί τον περίεργο ιδιωτικό ντετέκτιβ Ντέιβιντ Άντισον απέναντι από την Σίμπιλ Σέπερντ.

Μαζί με το Cheers, το Moonlighting βοήθησε να εδραιωθεί το “θα το κάνουν ή όχι;” μοντέλο άλυτης σεξουαλικής έντασης στις σειρές που θα ακολουθήσουν, καθώς η αρχική περιφρόνηση μεταξύ των πρωταγωνιστών, δημιούργησε θεαματική χημεία στην οθόνη

Die Hard (1988-2013)

Το 1988 ερμήνευσε το ρόλο του Τζον Μακλέιν στο blockbuster “Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει” και ήταν πλέον βαρύ πυροβολικό του Χόλιγουντ, καθώς η ταινία ήταν μεγάλη εισπρακτική επιτυχία και έλαβε τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Η επιτυχία της ταινίας οδήγησε σε τέσσερις συνέχειες: Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει 2 (Die Hard 2, 1990), Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει: Η Εκδίκηση (Die Hard: With a Vengeance, 1995), Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει 4.0 (Live Free or Die Hard, 2007) και Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει Σήμερα (A Good Day to Die Hard, 2013), όλες με τη συμμετοχή του Μπρους Γουίλις στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Pulp Fiction (1994)

Ο Γουίλις συχνά απολάμβανε να “δανείζει” τη διασημότητα του σε ταινίες που μπορεί να είχαν αγνοηθεί χωρίς την παρουσία του. Το 1994 συμμετείχε στην ταινία “Pulp Fiction” του Κουέντιν Ταραντίνο, μια εποχή που τα ονόματα του καστ δεν ήταν στην ακμή τους (Τραβόλτα) ή ήταν σχετικά άγνωστα (Σάμιουελ Λ. Τζάκσον), υποδυόμενος τον μποξέρ Μπουτς Κούλιτζ. Χιουμοριστική, βίαιη και ενίοτε στοχαστική, η ερμηνεία του Γουίλις είναι μια από τις πιο αξέχαστες της ταινίας.

Twelve Monkeys (1995)

Μόνο ο Μπρους Γουίλις θα μπορούσε να πάρει μια ασπρόμαυρη γαλλική ταινία και να τη μετατρέψει σε μια περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας που είναι τρομακτική και καταστροφική.

Ο Γουίλις υποδήθηκε τον δύσμοιρο Τζέιμς Κόουλ, στην ταινία του Τέρι Γκίλιαμ του 1995 “12 Πίθηκοι” – μια προσαρμογή της γαλλικής ταινίας μικρού μήκους “La Jetée” του 1962 – ο οποίος είναι περιορισμένος σε άσυλο αφού προσπάθησε να προειδοποιήσει τους ανθρώπους για έναν ιό που μεταλλάχτηκε και σχεδόν αφάνισε την ανθρωπότητα.

Τhe Fifth Element (1997)

Το “Πέμπτο Στοιχείο” είναι γαλλική ταινία επιστημονικής φαντασίας και δράσης παραγωγής 1997, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Λικ Μπεσόν. Πρωταγωνιστούν οι Μπρους Γουίλις, Μίλα Γιόβοβιτς και Γκάρι Όλντμαν. Η πλοκή της ταινίας εκτυλίσσεται κυρίως στον 23ο αιώνα και αφορά στην επιβίωση της Γης από μια εξωγήινη απειλή.

Τη σωτηρία του πλανήτη αναλαμβάνει σχεδόν άθελά του ο Κόρμπεν Ντάλλας (Γουίλις), οδηγός ταξί και πρώην ταγματάρχης, που εμπλέκεται στην υπόθεση όταν μια νεαρή γυναίκα, η Λίλου (Γιόβοβιτς) πέφτει στο ταξί του από τον ουρανό. Ο Ντάλλας τη βοηθά να εντοπίσει τέσσερις μυστικιστικές πέτρες, που θα ενεργοποιήσουν ένα όπλο ενάντια στο απόλυτο κακό που απειλεί τη ζωή στη Γη.

Armageddon (1998)

Στην αποκαλυπτική ταινία του Μάικλ Μπέι “Armageddon”, ο Γουίλις υποδύεται τον Χάρι Στάμπερ, έναν από τους κορυφαίους ειδικούς για το πετρέλαιο στις γεωτρήσεις ο οποίος επιλέγεται μαζί με την ομάδα του για να καταστρέψουν έναν αστεροειδή που απειλεί να καταστρέψει τη γη.

The Sixth Sense (1999)

Στις καλύτερες κινηματογραφικές εμφανίσεις του συγκαταλέγεται το μεταφυσικό θρίλερ του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν “Έκτη αίσθηση” (1999). Ο Μπρους Γουίλις υποδύεται τον ευαίσθητο παιδοψυχολόγο Δρ. Μάλκολμ Κρόου, ο οποίος κερδίζει το ενδιαφέρον του προβληματικού παιδιού Κόουλ Σίαρ που βλέπει φαντάσματα.

Sin City (2005)

Στην “Αμαρτωλή πόλη”, η οποία φέρει την σφραγίδα του κομίστα Φρανκ Μίλερ, του Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ και του Κουέντιν Ταραντίνο, ο Γουίλις υποδύεται τον Τζον Χάρτιγκαν, τον μοναδικό έντιμο αστυνομικό σε μια πόλη βυθισμένη στη διαφθορά.

Ο Χάρτιγκαν εντοπίζει έναν αδίστακτο κατά συρροή δολοφόνο παιδιών και καταφέρνει να σώσει ένα 11χρονο κοριτσάκι. Μετά από πολλά χρόνια στην απομόνωση βγαίνει με σκοπό να βρει το κοριτσάκι που είχε σώσει, την Νάνσυ (Τζέσικα Άλμπα).

Moonrise Kingdom (2012)

Μια από τις πιο κλασικές ταινίες του Γουές Άντερσον, το «Moonrise Kingdom», ακολουθεί δύο νεαρούς στην προ-εφηβεία που είναι γεμάτοι αγωνία, νιώθουν έλλειψη κατανόησης από τους ενήλικες γύρω τους και αποφασίζουν να δραπετεύσουν.

Η χρονιά είναι το 1965 και τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε νησί της Νέας Αγγλίας. Ο Γουίλις ενσαρκώνει τον μοναχικό Καπετάνιο Σαρπ, έναν από τους λίγους ενήλικες που ενδιαφέρονται πραγματικά για την ευτυχία των παιδιών.

Looper (2012)

Σε μια μελλοντική κοινωνία ο Τζο δουλεύει ως looper. Εκτελεί κακοποιούς ή ανεπιθύμητους από το μέλλον, οι οποίοι ταξιδεύουν στο χρόνο και αποστέλλονται στο παρελθόν για «εκκαθάριση». Ώσπου μια ημέρα ο επόμενος στόχος είναι ο ίδιος του ο εαυτός.