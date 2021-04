Θυμάσαι την πρώτη φoρά που άκουσες τον μονόλογο που έβγαλε ο Τζουλς (Σάμιουελ Λ. Τζάκσον) πριν πυροβολήσει τον Μπρετ στην ταινία “Pulp Fiction” του Κουέντιν Ταραντίνο ή την θρυλική ατάκα “As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster” του Ρέι Λιότα στην έναρξη της ταινίας τα “Καλά Παιδιά” του Μάρτιν Σκοτσέζε;

Αυτές είναι μόνο δύο στιγμές από τις καλύτερες ταινίες που κυκλοφόρησαν την δεκαετία του ’90, οι οποίες σημάδεψαν τον παγκόσμιο κινηματογράφο και σίγουρα τις έχεις δύο πάνω από μια φορά.

Είναι κλασικές ταινίες που έχουν αντέξει την δοκιμασία του χρόνου, για τις οποίες συνεχίζουμε να διαφωνούμε, να βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και να γράφουμε άρθρα σαν και αυτό.

Παρακάτω σου παραθέτουμε 15 ταινίες από τη δεκαετία του ’90 που αγαπήσαμε.

Τα Καλά Παιδιά (1990): Τα “Καλά Παιδιά” είναι αμερικανική βιογραφική αστυνομική ταινία του 1990, σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορτσέζε. Το σενάριο το έγραψε ο ίδιος ο Σκορτσέζε, σε συνεργασία με τον Νίκολας Πιλέγκι, το οποίο βασίστηκε σε βιβλίο του τελευταίου, το Wiseguy.

Πρωταγωνιστούν οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζο Πέσι και Ρέι Λιότα. Η ταινία εξιστορεί την άνοδο και την καθόδο της μαφίας, στην οποία συμμετείχε ο Χένρι Χιλ.

Pulp Fiction (1994): Το “Pulp Fiction” είναι αμερικανική αστυνομική νεο-νουάρ ταινία μαύρης κωμωδίας του 1994 που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον μοναδικό Κουέντιν Ταραντίνο.

Η πλοκή της ταινίας αφορά τις διασταυρούμενες ιστορίες συμμοριτών, ατόμων του υποκόσμου, μικροεγκληματιών και ενός μυστηριώδους χαρτοφύλακα.

