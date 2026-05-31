Για την αδυναμία που έχει στις επανεκτελέσεις αλλά και για το bullying που δέχθηκε για τα κιλά του μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Απέργης στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” στο OPEN, την Κυριακή (31/5/26).

«Αγαπώ τις επανεκτελέσεις. Υπάρχουν και κακοπροαίρετα σχόλια κάποιων, που λένε “φτάνει με τις επανεκτελέσεις” και “μην κάνετε επανεκτελέσεις” αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνονται γιατί περνάνε τα χρόνια. Υπάρχουν νέες γενιές ανθρώπων που καλό είναι να μαθαίνουν τα καλά τραγούδια, να τα φρεσκάρουμε και να συνεχίσουν να υπάρχουν στο πέρασμα των χρόνων» είπε ο Νίκος Απέργης.

«Στο ξεκίνημα μου είχα δεχθεί bullying για τα κιλά μου. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή με ενοχλούσε, με ενοχλούσε αρκετά. Έκανα προσπάθειες να χάνω πιο εύκολα, με διάφορες διατροφές, μα το σκαρί μου είναι τέτοιο που πάντα θα έχω λίγα παραπάνω κιλά».

«Όταν αυτό το δέχθηκα και το αποφάσισα, ότι έτσι είμαι… σε όποιον αρέσει» πρόσθεσε, ακόμα, ο Νίκος Απέργης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.