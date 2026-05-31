Media

Νίκος Απέργης: Στο ξεκίνημα μου είχα δεχθεί bullying για τα κιλά μου

«Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή με ενοχλούσε, με ενοχλούσε αρκετά» παραδέχεται ο Νίκος Απέργης
Νίκος Απέργης
NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για την αδυναμία που έχει στις επανεκτελέσεις αλλά και για το bullying που δέχθηκε για τα κιλά του μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Απέργης στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” στο OPEN, την Κυριακή (31/5/26).

«Αγαπώ τις επανεκτελέσεις. Υπάρχουν και κακοπροαίρετα σχόλια κάποιων, που λένε “φτάνει με τις επανεκτελέσεις” και “μην κάνετε επανεκτελέσεις” αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνονται γιατί περνάνε τα χρόνια. Υπάρχουν νέες γενιές ανθρώπων που καλό είναι να μαθαίνουν τα καλά τραγούδια, να τα φρεσκάρουμε και να συνεχίσουν να υπάρχουν στο πέρασμα των χρόνων» είπε ο Νίκος Απέργης.

«Στο ξεκίνημα μου είχα δεχθεί bullying για τα κιλά μου. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή με ενοχλούσε, με ενοχλούσε αρκετά. Έκανα προσπάθειες να χάνω πιο εύκολα, με διάφορες διατροφές, μα το σκαρί μου είναι τέτοιο που πάντα θα έχω λίγα παραπάνω κιλά».

«Όταν αυτό το δέχθηκα και το αποφάσισα, ότι έτσι είμαι… σε όποιον αρέσει» πρόσθεσε, ακόμα, ο Νίκος Απέργης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
280
108
98
85
80
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo