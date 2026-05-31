Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Αναστασία καλεσμένοι τη Δευτέρα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Στο «The 2Night Show» της Δευτέρας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, τον οποίο, εκτός από το «Σόι σου», απολαμβάνουμε και σε μοναδικές μεταμoρφώσεις στο εμβληματικό show του ΑΝΤ1 «Your Face Sounds Familiar», καθώς και την τραγουδίστρια Αναστασία.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης εξηγεί γιατί ξεχωρίζει τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη και προτείνει τον Biased Beast για τη Eurovision. Στη συνέχεια, εκφράζει ανοιχτά την επιθυμία του να αναλάβει την παρουσίαση ενός τηλεπαιχνιδιού, καθώς δεν διστάζει να δοκιμαστεί σε διαφορετικά πράγματα. Η Αναστασία, πάλι κάνει απολογισμό της καριέρας της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης φέτος, γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στο σανίδι, έχοντας κάνει το ντεμπούτο του το καλοκαίρι του 1996 στην Επίδαυρο. Αν δεν τον κέρδιζε η υποκριτική, ποιο παραδοσιακό επάγγελμα θα ακολουθούσε; Σε έναν ειλικρινή απολογισμό, ομολογεί ότι η απότομη δημοσιότητα τον έβγαλε για λίγο εκτός πορείας. Πώς κατάφερε η Κάτια Δανδουλάκη να τον ισορροπήσει;

Παράλληλα, μιλάει με τρυφερότητα για τον μονάκριβο γιο του και εξομολογείται τις ενοχές που νιώθει, όταν δεν είναι κοντά του. Τέλος, μοιράζεται άγνωστες ιστορίες για τον Αλέκο Σακελλάριο και μάς προσκαλεί στη νέα, πολυαναμενόμενη μουσικοθεατρική παράσταση «Ο Αλέκος βγήκε από τον παράδεισο», σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισσόβα, που κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου στον «Ελληνικό Κόσμο» και ζωντανεύει τον μύθο του κορυφαίου δημιουργού.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Δευτέρας είναι και η Αναστασία. Η νεαρή τραγουδίστρια κάνει έναν ώριμο απολογισμό και δηλώνει ότι της φαίνεται απίστευτο πώς πέρασαν ήδη 5 χρόνια από τότε που οι «Αμαρτίες» έγιναν viral. Τι κατάλαβε μέσα σε αυτή τη διαδρομή για τους ανθρώπους και γιατί βάζει πάνω από όλα την επαφή της με τον κόσμο;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραδέχεται ότι δεν γίνεται να κάνει πάντα επιτυχίες, αποκαλύπτει πώς κατάφερε να νικήσει τον φόβο μήπως καταστρέψει όσα έχτισε, αλλά και πώς αντιδρούσε όταν την αποκαλούσαν «πυροτέχνημα που θα σκάσει». Ακόμη, μοιράζεται τη συγκίνησή της για το πρώτο της τουρ σε Αμερική και Καναδά, που έγινε ντοκιμαντέρ. Ήταν ρίσκο να ταξιδέψει χωρίς τη στήριξη ενός μεγαλύτερου ονόματος και που τραγούδησε στο Οχάιο;

Γιατί τα Μέγαρα είναι για εκείνη το ωραιότερο μέρος στον κόσμο; Η Αναστασία μιλάει για το νέο της τραγούδι «Σπάστε τα», που της θυμίζει Παντελή Παντελίδη, και δηλώνει χαρούμενη για τη συνεργασία της με τον Ρουσσέτο. Τέλος, μοιράζεται τα άμεσα σχέδιά της για το φετινό καλοκαίρι, για το «ΣΠΑΣΤΕ ΤΑ TOUR 2026» και τραγουδάει live στο στούντιο ξεσηκώνοντας τα πλήθη.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Κυριακή στη 01:00 και Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Συντελεστές

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης