Μία νύχτα μόνο – επόμενα επεισόδια: Η Αλεξάνδρα απειλεί την Αρετή, δείχνοντας της το υλικό από το επίμαχο βίντεο

Καθώς οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με παλιά τραύματα και νέες προκλήσεις, η πίεση αυξάνεται και οι ισορροπίες αλλάζουν… ξανά. Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», οι μάσκες πέφτουν και αποκαλύπτονται οι πραγματικές προθέσεις των πρωταγωνιστών. Από Δευτέρα 1 έως και Πέμπτη 4 Ιουνίου, στις 21:40, στο MEGA.

Ο Οδυσσέας αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει στην Αρετή και αποφασίζει να μάθει τι. Η Αλεξάνδρα συνεχίζει να πιέζει την Αρετή ασφυκτικά, χωρίς ωστόσο να υπολογίζει ότι αυτοί που γνωρίζουν τα σχέδιά της, μπορούν και να τα ανατρέψουν. Η ημέρα του γάμου φτάνει για τον Σταύρο -που έχει τάσεις φυγής- και την τρισευτυχισμένη Ελένη. Ο Νταγιάννος βγαίνει από το νοσοκομείο και επιστρέφει στο σπίτι, όπου συνυπάρχουν η Άσπα, ο Σάββας και η Μίνα. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του MEGA, «Μία νύχτα μόνο».

Μία νύχτα μόνο: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Επεισόδιο 87: Η Αρετή σοκάρεται όταν συνειδητοποιεί ότι πίσω από το μήνυμα κρυβόταν η Αλεξάνδρα, ενώ ο Οδυσσέας αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι περίεργο της συμβαίνει. Ο Σταύρος αρχίζει να έχει τάσεις φυγής λίγο πριν τον γάμο του με την Ελένη και ο Ορφέας μαθαίνει έκπληκτος το ποσοστό που του αναλογεί στην εταιρεία. Ο Νταγιάννος παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο και ο Άλκης πέφτει στα χέρια του Μάξιμου. Τέλος, η Αλεξάνδρα απειλεί καθαρά την Αρετή, δείχνοντας της το υλικό από το επίμαχο βίντεο.

Μία νύχτα μόνο: Τετάρτη 3 Ιουνίου

Επεισόδιο 88: Η ημέρα του γάμου της Ελένης πλησιάζει, αλλά τίποτα δεν είναι πραγματικά γιορτινό. Η Αρετή ζει έναν εφιάλτη χωρίς διέξοδο, καθώς η Αλεξάνδρα την πιέζει να εξαφανιστεί, σπέρνοντας φόβο, ενώ ο Οδυσσέας παραμένει ανυποψίαστος. Παράλληλα, η επιστροφή του Νταγιάννου φέρνει ανατροπές, η Άσπα πιέζεται και ο Σάββας με τη Μίνα καλούνται να πάρουν αποφάσεις για το παιδί τους. Η μέρα του γάμου φτάνει, μαζεύονται όλοι στο ξωκλήσι, όμως πίσω από τα χαμόγελα, παλιά τραύματα επιστρέφουν και την ίδια στιγμή η Αλεξάνδρα δίνει το τελικό τελεσίγραφο στην Αρετή, ξεκινώντας μια αντίστροφη μέτρηση, που δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 4 Ιουνίου

Επεισόδιο 89: Η μέρα του γάμου έφτασε και η Ελένη λάμπει από ευτυχία. Η Αρετή, όσο κι αν χαίρεται για τη φίλη της, βρίσκεται σε αδιέξοδο με το τελεσίγραφο που της έχει δώσει η Αλεξάνδρα και προσπαθεί να το κρύψει από τον Οδυσσέα, ο οποίος είναι αποφασισμένος να μάθει τι συμβαίνει. Η Αννέζα συγκινείται με τον Σταύρο, αλλά ανησυχεί για τον Πωλ και τις επαφές του με την Εύα. Ο Ορφέας είναι πεπεισμένος ότι ο Οδυσσέας τού έστησε παγίδα με τις μετοχές της ERGAN και το ψάχνει μέχρι τέλους. Κι ενώ η Αλεξάνδρα θεωρεί ότι ελέγχει την κατάσταση με την Αρετή, η Βάλια απειλεί να ανατρέψει τα σχέδιά της. Την ίδια στιγμή, η χαρά της Μαργαρίτας για τον Σταύρο μετατρέπεται σε σοκ, όταν η αστυνομία τής χτυπά την πόρτα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ