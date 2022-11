Είτε προτιμάμε τις ταινίες περισσότερο από τα βιβλία, είτε πιστεύουμε πως το βιβλίο είναι πάντα καλύτερο, η ουσία είναι μία: κάποιες ιστορίες -ας το παραδεχτούμε- αξίζει να τις δούμε να παίρνουν σάρκα και οστά στη μεγάλη οθόνη!

Μερικά από τα βιβλία που σημάδεψαν τη ζωή μας, μάλιστα, μετουσιώθηκαν σε ταινίες που συγκλόνισαν με τη σειρά τους τους λάτρεις της έβδομης τέχνης! Ποια είναι, λοιπόν, τα 5 βιβλία που μεταφέρθηκαν σε εμβληματικές κινηματογραφικές παραγωγές;

Να με φωνάζεις με το όνομά σου (2017)

Μία ιστορία που διαδραματίζεται στην κεντρική Ιταλία το καλοκαίρι του 1983. Ένας ομοφυλοφιλικός έρωτας έρχεται ανάμεσα στον Elio και τον Oliver, για να πάει κόντρα στο κατεστημένο της εποχής. Η ταινία «Call me by your name», είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του André Aciman, που κυκλοφόρησε το 2007 και έγινε best-seller σχεδόν σε όλο τον κόσμο!

Οι θαυμαστές του μυθιστορήματος, σημειώνουν ότι ο σεναριογράφος James Ivory μετέφερε τα γεγονότα από το 1987 στο 1983, ενώ η ταινία δεν περιλαμβάνει τη σκηνή που «κλείνει» το βιβλίο, δίνοντας ελπίδες για sequel. Ακόμη, παρουσιάζουν τον Elio ως κατά το ήμισυ Γάλλο (λόγω του Γάλλου πρωταγωνιστή Timothée Chalamet, που ενσαρκώνει τον ρόλο), ενώ ο συγγραφέας ως βέρο Ιταλό!

Ο Νονός (1972)

Όλοι γνωρίζουμε πως η τριλογία του Νονού είναι το απόγειο της καριέρας του Al Pacino. Αυτό, όμως, που πολλοί δεν ξέραμε, είναι ότι είναι βασισμένη σε βιβλίο! Oι Corleone, μία οικογένεια εγκληματιών της Νέας Υόρκης με επικεφαλής τον πατριάρχη Vitto (Marlon Brando), παλεύουν να παραμείνουν στην κορυφή της μαφίας, τα χρόνια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο απρόθυμος γιος Michael (Al Pacino) μπαίνει όλο και πιο βαθιά στην οικογενειακή επιχείρηση, προκαλώντας το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Η ταινία «The Godfather», είναι εμπνευσμένη από το αστυνομικό μυθιστόρημα του Mario Puzo, που κυκλοφόρησε το 1969.

Matilda (1996)

Ένα απίστευτα έξυπνο και καλόψυχο κορίτσι προσπαθεί να τα βγάλει πέρα τόσο με την τοξική οικογένεια, όσο και με την ύπουλη διευθύντρια που της κάνει τη ζωή ένα μαρτύριο, με τη βοήθεια των κρυφών, μαγικών δυνάμεων της και της αγαπημένης δασκάλας της!

Την σκηνοθεσία της ταινίας επιμελείται ο Danny DeVito, ο οποίος και πρωταγωνιστεί. Η ταινία που προκάλεσε ουρές αναμονής στα ταμεία αμέτρητων κινηματογράφων ανά την υφήλιο, βασίζεται στο βιβλίο του Roald Dahl, που κυκλοφόρησε το 1988.

Forrest Gump (1994)

Διάφορα γεγονότα εκτυλίσσονται από την οπτική γωνία του Forrest Gump (Tom Hanks), ενός ανθρώπου που η μόνη επιθυμία του είναι να ξανασμίξει με την πρώτη του αγάπη!

Η ταινία έγινε γνωστή στον κόσμο για τη συγκλονιστική ερμηνεία του Tom Hanks, αλλά και για τη συγκινητική πλοκή της. Λίγοι, όμως, γνωρίζουν πως είναι βγαλμένη από το βιβλίο του Winston Groom, όπου ο Forrest παρουσιάζεται ως μαθηματικός-μηχανικός.

Η σιωπή των αμνών (1991)

Το ψυχολογικό βιβλίο-θρίλερ του Thomas Harris, που κυκλοφόρησε το 1988 αποτελεί αριστούργημα του κόσμου της λογοτεχνίας και, συγχρόνως, πηγή έμπνευσης για την ομώνυμη ταινία.

Μία δόκιμος του FBI (Jodie Foster) αναγκάζεται να ζητήσει βοήθεια από έναν κανίβαλο (Anthony Hopkins) προκειμένου να βρει την τοποθεσία ενός επικίνδυνου κατά συρροή δολοφόνου. Η μόνη διαφορά ταινίας και βιβλίου είναι ότι, στο βιβλίο, ο Hannibal Lecter έχει κόκκινα μάτια και έξι δάχτυλα!

