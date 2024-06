Aπρόοπτα και επικές στιγμές παρουσιαστών και δημοσιογράφων on air

Βρισιές, παρολίγον τούμπες, λάθος timing, μύγες και έντομα που πετάνε στο στούντιο, δόντια που πέφτουν και βογγητά που “πλημμυρίζουν” το χώρο… Αυτά και άλλα πολλά πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει και μάλιστα live ένας δημοσιογράφος – παρουσιαστής.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν συμβεί απρόοπτα στον «αέρα» με τον εκάστοτε δημοσιογράφο, παρουσιαστή, ομιλητή να καλείται να επιδείξει ψυχραιμία αλλά και άνεση προσποιούμενος ότι αν όχι ότι δεν συνέβη τίποτα, σίγουρα ότι δεν τον αποδιοργάνωσε.

Με αφορμή την παρουσιάστρια στις ΗΠΑ που κατάπιε μύγα κατά την εκφώνηση ειδήσεων με την ίδια να παραμένει συγκεντρωμένη κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης και να συνεχίζει απτόητη, ας θυμηθούμε μερικές άβολες και αστείες στιγμές με πρωταγωνιστές δημοσιογράφους και παρουσιαστές εκπομπών.

Ένα απρόοπτο περιστατικό έκανε τον Κώστα Λασκαράτο και την παρέα του στην εκπομπή «ΕΡΤ Σαββατοκύριακο» να αστειευτούν και ο ίδιος να ισχυριστεί ότι κάποιος τον μάτιασε.

Την ώρα που ο Κώστας Λασκαράτος σχολίαζε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως πήγε να σηκωθεί από τη θέση του, η κίνησή του παραήταν απότομη και η καρέκλα αναποδογύρισε και έπεσε.

Ο δημοσιογράφος πρόλαβε να μείνει όρθιος και να μην πέσει στο έδαφος με τον ίδιο να αντιμετωπίζει το περιστατικό με χιούμορ και να αναρωτάται για το ποιος τον μάτιασε.

Σε άλλο περιστατικό, ο καφές που χύθηκε και μάλιστα ενώ εκείνος στεκόταν μακριά από το τραπέζι που τον είχε ακουμπήσει, ήταν μια αφορμή για να γίνει… έξαλλος και να ζητήσει εξηγήσεις.

Το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ είναι σε εξέλιξη και η παρουσιάστρια «πάσαρε» την σύνδεση με τον απεσταλμένο του καναλιού στο Ισραήλ λόγω του πολέμου μετά την επίθεση της Χαμάς.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί τη στιγμή που η παρουσιάστρια ολοκλήρωνε την εισαγωγή και πριν πάρει τον λόγο ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ στο Ισραήλ, ακούστηκε μια αντρική φωνή να λέει «για τον π@@@@ο».

Την ώρα που η Κατερίνα Παναγοπούλου υποδεχόταν τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο για να μιλήσουν για τον καύσωνα και την εξέλιξή του, ένας δυνατός θόρυβος ακούστηκε δίπλα της κι εκείνη πετάχτηκε, προσπαθώντας βέβαια να διατηρήσει την ψυχραιμία της.

Τελικά, αυτό που έπεσε δίπλα της ήταν ένα ποτήρι γεμάτο νερό, με την ίδια να συνειδητοποιεί αμέσως ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό και να συνεχίζει.

Η παρουσιάστρια δεν άφησε ασχολίαστο το περιστατικό και το ανέβασε στο Twitter γράφοντας: «Στο μεταξύ στο προηγούμενο δελτίο έπεσε και έσπασε δίπλα μου και ποτήρι γεμάτο νερό! Καλά πάει – πάμε να δούμε αν θα τριτώσει».

Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και η λάθος συνεννόηση των τεχνικών οδήγησε σε ένα ακόμα απρόοπτο, με αποτέλεσμα η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της ΕΡΤ, Αλεξάνδρα Δουβαρά να βγει on air χωρίς να το γνωρίζει.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, βγήκε στον αέρα την ώρα που της φτιάχνουν το μικρόφωνο και τα μαλλιά. Ο ήχος ήταν κλειστός, οπότε οι τηλεθεατές απλώς παρακολούθησαν για λίγο την προετοιμασία.

Η Έλενα Πολυκάρπου ενώ ήταν στον αέρα και έδινε το ρεπορτάζ της, της έσπασε και έφυγε ένα δόντι.

«Ωχ παιδιά έσπασε το δόντι μου. Δεν υπάρχει λογική». Τότε η Κατερίνα Καινούργιου της είπε: «Αλήθεια; Φτύσε το λίγο να δούμε. Μήπως είναι κομμάτι ρητίνης; Το έχω πάθει κι εγώ».

Η Έλενα Πολυκάρπου της απάντησε: «Δεν έχω ρητίνη εγώ στα δόντια μου. Τα φυσικά μου είναι. Το κατάπια, πάει».

Την ώρα που η δημοσιογράφος Δέσποινα Αμαραντίδου έδινε το ρεπορτάζ της για το πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία στην Κοζάνη, ένας νεαρός πέρασε από πίσω της και έδειξε… τα οπίσθια του στην κάμερα.

Εκείνη πάντως, ως σωστός επαγγελματίας, συνέχισε να κάνει την δουλειά της.

Ένας ρεπόρτερ έχασε την ψυχραιμία του στον αέρα εκπομπής όταν τον πλησίασε ένα έντομο καθώς παρουσίαζε το ρεπορτάζ του στην κάμερα του Fox 5.

O Brad Wills μπορεί να μην κατάφερε να παρουσιάσει το ρεπορτάζ του όπως θα ήθελε όμως το βίντεο στο οποίο φαίνεται να… παλεύει με το τεράστιο έντομο έγινε viral.

Μάλιστα κάποια στιγμή ακούγεται να λέει: «Είμαστε τον αέρα; Ωχ αδερφέ»…

Μια άβολη στιγμή εκτυλίχθηκε στον αέρα του BBC, όταν η παρουσιάστρια πιάστηκε να τεντώνεται.

Η Λουκουέσα Μπάρακ φαίνεται να ολοκληρώνει ένα σκέλος του προγράμματος, λέγοντας: «Σε όλο τον κόσμο και σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό είναι το BBC News».

Στη συνέχεια προβάλλεται ένα σύντομο απόσπασμα με γκάιντες, όταν το πλάνο αλλάζει και η Μπάρακ να τεντώνεται.

Quite the surreal minute on the BBC News Channel just now. pic.twitter.com/LOmjnb5jbc

Όταν το συνειδητοποιεί, η αμηχανία είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. Για λίγο παραμένει σιωπηλή αλλά μετά επιστρέφει στον ρόλο της.

Μια άβολη στιγμή είχε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA το βράδυ της Δευτέρας (28/8) η Ράνια Τζίμα.

Η κεντρική παρουσιάστρια ειδήσεων του σταθμού, προλόγισε ένα ρεπορτάζ που αφορούσε στην ακρίβεια. Έδωσε την «πάσα» για το σχετικό βίντεο και νομίζοντας ότι στους τηλεοπτικούς δέκτες παίζει το ρεπορτάζ, πήρε το ηλεκτρονικό της τσιγάρο για να καπνίσει.

Ωστόσο για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο η κάμερα συνέχιζε να καταγράφει την ίδια, με αποτέλεσμα να φανεί στον «αέρα» η κίνησή της με το τσιγάρο.

Πάντως η ίδια αντιλήφθηκε κατευθείαν το τι είχε συμβεί και κατέβασε το χέρι της με το τσιγάρο, ωστόσο έδειχνε κάπως σαστισμένη.

Η Καναδή παρουσιάστρια ειδήσεων Farrah Nasser μιλούσε για τις πλημμύρες στο Πακιστάν όταν κατάπιε μια μύγα on air κι έγινε viral για τον επαγγελματισμό της.

Η δημοσιογράφος της Global News Toronto κατάφερε να συνεχίσει το ρεπορτάζ ακόμη και όταν η μύγα μπήκε στο στόμα της.

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it’s not just @fordnation, I swallowed a fly on air today.



(Very much a first world problem given the story I’m introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed