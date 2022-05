Σημαντικές ταινίες για κάθε γούστο και τον Μαϊο στη πλατφόρμα του Cinobo για όλους τους λάτρεις του κινηματοφράφου. Ποιές ταινίες είναι διαθέσιμες τον Μαϊο.

Το Cinobo είναι η ελληνική streaming πλατφόρμα και εταιρία διανομής που ειδικεύεται στον ανεξάρτητο και arthouse κινηματογράφο. Ιδρύθηκε το 2020, έχει παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο και όραμά του είναι να φέρει το “μεγάλο σινεμά, σε όλες τις οθόνες”, συγκεντρώνοντας προσεκτικά επιλεγμένο κινηματογραφικό περιεχόμενο από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα που είναι συχνά διάσπαρτο ή και δυσεύρετο.

Ποιές ταινίες είναι διαθέσιμες τον Μαϊο στο Cinobo.

Το Μυστικό της Βέρα Ντρέικ (Vera Drake)

Μάικ Λι

Μία από τις σπουδαιότερες στάσεις στην καριέρα του σκηνοθέτη, βραβευμένη με Χρυσό Λέοντα στη Βενετία, υποψήφια για 3 Όσκαρ και με μια αξέχαστη ερμηνεία της Ιμέλντα Στάντον.

Στις 2 Μαΐου στο Cinobo

Σημείο Βρασμού (Boiling Point)

Φίλιπ Μπαραντίνι

Εντυπωσιακά δομημένη ως ένα περίτεχνο μονοπλάνο και πιο αληθινή από οποιοδήποτε reality μαγειρικής έχει υπάρξει ποτέ, ένα συναρπαστικό θρίλερ-πραγματικός εφιάλτης στην κουζίνα.

Στις 3 Μαΐου στο Cinobo

Οικογενειακή Ευτυχία Α.Ε. (Family Romance, LLC)

Βέρνερ Χέρτζογκ

O ανεξάντλητος κι αταξινόμητος Χέρτσογκ, γοητευμένος από την Ιαπωνία της τεχνολογίας και της παράδοσης, σκηνοθετεί μια ταινία για ένα γιαπωνέζικο φαινόμενο που μοιάζει με sci-fi ιδέα.

Στις 6 Μαΐου στο Cinobo

Ο Κιρικού και η Μάγισσα (Kirikou and the Sorceress)

Μισέλ Οσελό

Ή όχι ακριβώς το παιδικό που θα έφτιαχνε η Disney. Βασισμένη σε αφρικανικό μύθο, γνώρισε απροσδόκητη επιτυχία στη Γαλλία κι έδειξε το δρόμο για ένα διαφορετικό animation για παιδιά.

Στις 9 Μαΐου στο Cinobo

Γουέστγουντ: Πανκ, Είδωλο, Ακτιβίστρια (Westwood: Punk, Icon, Activist)

Λόρνα Τάκερ

Σύμβολο του πανκ κινήματος, πρωτοπόρος σχεδιάστρια μόδας, ακούραστη ακτιβίστρια. Οι πολλές και ταραχώδεις ζωές της Βίβιεν Γουέστγουντ όπως τις αφηγείται για πρώτη φορά η ίδια.

Στις 10 Μαΐου στο Cinobo

Ο Συγγραφέας (A Perfect Man)

Γιάν Γκοζλάν

Πίσω από την επιτυχία, κρύβεται ένα ένοχο ψέμα. Αγωνιώδες «λογοτεχνικό» θρίλερ με φόντο την Κυανή Ακτή, με πρωταγωνιστή τον Πιέρ Νινέ της ταινίας Yves Saint Laurent.

Στις 13 Μαΐου στο Cinobo

Οι Εραστές του Αρκτικού Κύκλου (Lovers of the Arctic Circle)

Χούλιο Μέντεμ

Ένα από τα πιο τρυφερά και πρωτότυπα love stories του ευρωπαϊκού σινεμά, μια ιστορία κυκλικών επαναλήψεων και άσβεστου πάθους με βραβείο Κοινού στις Νύχτες Πρεμιέρας.

Στις 16 Μαΐου στο Cinobo

Ουστ! (Nimby)

Τέμου Νίκι

Σπαρταριστό φινλανδικό μακελειό που σατιρίζει σύγχρονα κοινωνικά θέματα, από τον σκηνοθέτη που μετέπειτα γοήτευσε τα φεστιβάλ του πλανήτη με το Ο Τυφλός που δεν Ήθελε να Δει τον Τιτανικό.

Στις 17 Μαΐου στο Cinobo

Τσάι με τις Κυρίες (Tea with the Dames)

Ρότζερ Μίτσελ

Το πιο απολαυστικό τσάι που έχετε πιει, μια απλή ιδέα που φέρνει στο ίδιο τραπέζι 4 κολώνες της βρετανικής υποκριτικής έτοιμες να μιλήσουν με χιούμορ ακόμη και για τις κόντρες τους!

Στις 19 Μαΐου στο Cinobo

Ταξίδι στην Ιταλία (The Trip to Italy)

Μάικλ Γουιντερμπότομ

Οι Στιβ Κούγκαν και Ρομπ Μπράιντον χαλαρώνουν με μια σειρά μεσογειακών και οικείων σε εμάς περιπετειών, γεμάτων εξαίσια πιάτα, περιπλανήσεις κάτω από τον ήλιο, έρωτες και παραλίες.

Στις 20 Μαΐου στο Cinobo

Ταξίδι στην Ισπανία (The Trip to Spain)

Μάικλ Γουιντερμπότομ

Η περιπλάνηση των δύο χαρακτήρων συνεχίζεται στην ενδοχώρα της πατρίδας του Δον Κιχώτη με την κρίση ηλικίας να δίνει μια αναπάντεχη ως και σουρεαλιστική τροπή στις περιπέτειές τους.

Στις 20 Μαΐου στο Cinobo

Ταξίδι στην Ελλάδα (The Trip to Greece)

Μάικλ Γουιντερμπότομ

Το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς βρίσκει τους δύο κωμικούς να αναλογίζονται την ίδια τους τη ζωή με φόντο μνημεία ενός αρχαίου πολιτισμού και μεθυστικές γεύσεις για συνοδευτικό.

Στις 20 Μαΐου στο Cinobo

Η Δουλειά Της (Her Job)

Νίκος Λαμπό

Η γυναικεία χειραφέτηση στην Ελλάδα της κρίσης, που φέρνει στο νου αδερφούς Νταρντέν. Πρεμιέρα στο Τορόντο, βραβείο στη Θεσσαλονίκη για τη συνταρακτική Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου.

Στις 23 Μαΐου στο Cinobo

Η Βασίλισσα της Κυψέλης (Hive)

Μπλέρτα Μπασόλι

Συγκλονιστική ιστορία γυναικείας χειραφέτησης που αποτέλεσε την πρόταση του Κοσόβου για τα Όσκαρ, θριάμβευσε στο Σάντανς και κέρδισε Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Στις 24 Μαΐου στο Cinobo

Απαγορευμένες Συναντήσεις (The Reports on Sarah and Saleem)

Μουάγιαντ Άλαγιαν

Πολιτικό θρίλερ, απαγορευμένο love story και πανίσχυρο δράμα, η ιστορία δύο ανθρώπων εγκλωβισμένων σε έναν κόσμο που καταδικάζει την αγάπη τους. Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Ρότερνταμ.

Στις 26 Μαΐου στο Cinobo

Οι Monos (Monos)

Αλεχάντρο Λάντες

Κυνηγητό στη Νοτιοαμερικανική ζούγκλα σε ένα θρίλερ-αισθητική και φιλοσοφική εμπειρία πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση, βραβευμένο μεταξύ άλλων σε Σάντανς, Λονδίνο, Σαν Σεμπαστιάν.

Στις 27 Μαΐου στο Cinobo

Σελήνη, 66 Ερωτήσεις (Moon, 66 Questions)

Ζακλίν Λέντζου

Ένα χειροποίητο, καθηλωτικά προσωπικό και ατόφια συναισθηματικό ντεμπούτο για μια κόρη κι έναν πατέρα, μακριά και κοντά την ίδια στιγμή, με τη Σοφία Κόκκαλη σε μια σαρωτική ερμηνεία.

Στις 31 Μαΐου στο Cinobo

Σήμερα, το Cinobo δίνει πρόσβαση στον μεγαλύτερο κατάλογο ανεξάρτητου κινηματογράφου μέσω μιας εκτενούς επιμελημένης online ταινιοθήκης για όλες τις διαθέσεις.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι δυνατή από εφαρμογή σε Smart TV, smartphone και tablet και μέσω του cinobo.com σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα δωρεάν δοκιμής για 14 ημέρες και έκτοτε με 7.99€/ μήνα, δίχως μακροχρόνιες δεσμεύσεις, έχει απεριόριστη πρόσβαση σε όλο τον κατάλογο, με δυνατότητα παρακολούθησης από 2 οθόνες ταυτόχρονα και δυνατότητα προβολής εκτός σύνδεσης.