Χριστίνα Βίδου: Η ανάρτηση και η αγκαλιά με τη Σία Κοσιώνη λίγο πριν αναλάβει το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ

Η Σία Κοσιώνη ολοκλήρωσε την Παρασκευή (08.05.2026) τη συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ, εκφωνώντας το τελευταίο δελτίο ειδήσεων στον σταθμό, ο οποίος τη φιλοξένησε για 20 ολόκληρα χρόνια. Η Χριστίνα Βίδου αναλαμβάνει τα ηνία του δελτίου από τη Δευτέρα (11/05.2026).

Μερικές ώρες πριν καθίσει, λοιπόν, στην καρέκλα που μέχρι πρότινος οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ έβλεπαν τη Σία Κοσιώνη, η έμπειρη δημοσιογράφος θέλησε να κάνει μία ανάρτηση με την πρώην συνάδελφό της. Μάλιστα, η Χριστίνα Βίδου τόνισε ότι τη σέβεται και τη θαυμάζει.

«Respect μικρή μου», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Χριστίνα Βίδου και ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία οι δύο δημοσιογράφοι ποζάρουν αγκαλιασμένες και χαμογελαστές.

«Νιώθω σαν αν μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή. Εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης φοράμε πολύ συχνά μάσκες είτε είναι όλα καλά, είτε δεν είναι, έχεις τσακωθεί με τον άνθρωπό σου, πονάς, δεν έχει σημασία. Βάζεις μια μάσκα και τα λες. Σήμερα ένιωσα την ανάγκη να βγάλω αυτή τη μάσκα, έτσι για λίγο στο τέλος. Δεν μπορώ να μην πω αυτά που νιώθω, νιώθω ότι το οφείλω.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην ιδιοκτησία του ΣΚΑΪ που μου έδωσε αυτή την τεράστια ευκαιρία, την οποία θέλω να πιστεύω ότι τη μετουσίωσα σε κάτι όμορφο, σε κάτι που σέβεται τους τηλεθεατές, που τους αντιμετωπίζει όχι ως νούμερα αλλά ως πολίτες. Θέλω να πιστεύω ότι το έκανα κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, των αρχών που έχω ως άνθρωπος και των αξιών μου», είχε αναφέρει η Σία Κοσιώνη μετά την παρουσίαση του τελευταίου δελτίου ειδήσεων.