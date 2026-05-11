Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Ο Πέτρος επιστρέφει για να μάθει όλη την αλήθεια

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί τη Δευτέρα (11.05.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Ο Νικόλας και ο Ιορδάνης προσπαθούν να συνεργαστούν στη θέση του υποδιευθυντή, ο γιος της Σουμέλας φτάνει νωρίτερα στο ξενοδοχείο αναστατώνοντας τόσο την Σουμέλα και τον Βλαδίμηρο όσο και το προσωπικό που προσπαθεί να βοηθήσει. Ο Πέτρος επιστρέφει στην Ελλάδα και βρίσκεται, επιτέλους, απέναντι στην Αλίκη, η οποία του λέει τα πάντα για την εγκυμοσύνη της…

Grand Hotel: Δευτέρα 11 Μαΐου

Το τηλεγράφημα του Πέτρου γεμίζει την Αλίκη με ελπίδα, αλλά δεν γνωρίζει τι έχει γίνει με τον γάμο του με τη Μαρίνα και περιμένει με αγωνία την αντίδρασή του όταν μάθει για την εγκυμοσύνη… Ο Άρης έρχεται όλο και πιο κοντά με την Θάλεια προσπαθώντας να αφήσει πίσω τα συναισθήματά του για την Αλίκη… Η Μελίνα και ο Μάρκος πλησιάζουν ο ένας τον άλλο επικίνδυνα, μέσα στο ίδιο σπίτι του Χατζημήτρου και μπαίνουν σε πολύ ριψοκίνδυνα μονοπάτια… Η Κυβέλη με τον Ρήγα σκέφτονται την πρόταση του Χατζημήτρου για το εργοστάσιο, αλλά εξακολουθούν να μην τον εμπιστεύονται και προσπαθούν να πάρουν τα μέτρα τους…

Ο Χαραλάμπης συγκινημένος με την παραχώρηση της γης από την Δούκισσα κάνει όνειρα και σχέδια μαζί με τους άλλους πρόσφυγες, όμως η πληροφορία φτάνει στα αυτιά του Χατζημήτρου… Η απελπισία της Σοφίας θα οδηγήσει την Κυβέλη στην απόφαση να της δώσει ένα μέρος από το ποσοστό της στο ξενοδοχείο, αλλάζοντας τα δεδομένα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ