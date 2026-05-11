Η Μαριάντα Πιερίδη αρνήθηκε να απαντήσει για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: Η τηλεόραση μου έχει αφήσει ωραία «γεύση»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Μαριάντα Πιερίδη και αναφέρθηκε τόσο στην εμπειρία της στο «Your Face Sounds Familiar» όσο και στην ενασχόλησή της με την παρουσίαση. Ωστόσο, δε θέλησε να σχολιάσει τη συνεργασία που είχε στο παρελθόν με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Η γνωστή τραγουδίστρια ήταν τη Δευτέρα (11.05.2026) καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Το πρωινό». Η Μαριάντα Πιερίδη, λοιπόν, μίλησε – σχεδόν – για όλα στον Γιώργο Λιάγκα και απέφυγε με ευγένεια να σχολιάσει τη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν μία πολύ ευχάριστη έκπληξη η πρόταση για το “Your Face Sounds Familiar”, αλλά στην αρχή το φοβήθηκα πολύ», δήλωσε αρχικά η Μαριάντα Πιερίδη.

«O γιος μου είναι 12 ετών. Είναι ένα παιδί πολύ χαμηλών τόνων και τώρα που έχει μπει στην προεφηβία ήρεμο τον βλέπω. Είναι σε ένα πολύ καλό σχολείο, η τάξη του έτυχε να είναι εξαιρετικά παιδιά. Έχει στο μυαλό του κάτι τελείως διαφορετικό από το καλλιτεχνικό κομμάτι, θέλει να γίνει είτε μηχανικός αεροσκαφών, είτε πιλότος. Είναι αφοσιωμένος σε αυτό πάρα πολλά χρόνια. Όσο το θέλει, εγώ τον παροτρύνω και τον βοηθάω με διάφορους τρόπους», εξομολογήθηκε για το μονάκριβο παιδί της, στο οποίο έχει μεγάλη αδυναμία.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε αν θα αναλάμβανε ξανά την παρουσίαση κάποιας εκπομπής και η γνωστή τραγουδίστρια έδειξε πολύ θετική με το ενδεχόμενο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η τηλεόραση μου έχει αφήσει μία πολύ ωραία “γεύση”. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα και στα δύο κανάλια που συνεργάστηκα. Θα το ξαναέκανα εύκολα. Άλλο το τραγούδι άλλο η τηλεόραση. Και τα δύο είναι όμορφα. Αισθάνομαι άνετα στην τηλεόραση. Όταν τραγουδάς έχεις κάποιους κόφτες, δεν μπορείς να πιείς αλκοόλ, πρέπει να κάνεις πολύ καλή γυμναστική, έχει πάρα πολλά έξω από αυτό. Στην τηλεόραση είναι άλλου είδους η δουλειά. Και τα δύο έχουν τα άγχη τους», δήλωσε η Μαριάντα Πιερίδη.

Τέλος, ο Γιώργος Λιάγκας προσπάθησε να τη ρωτήσει για τη συνεργασία που είχε στο παρελθόν με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, όμως η Μαριάντα Πιερίδη δε θέλησε να απαντήσει.

«Δεν θα χαλούσα την χαρά που πήρα από το χθεσινό επεισόδιο και δεν θα σου απαντήσω. Η συνεργασία με το κανάλι πήγε καλά. Θα πάρεις μία μέρα την Μαρία (σ.σ. Αντωνά), θα βγούμε για φαγητό όπου θέλετε και θα το συζητήσουμε», είπε διπλωματική η Μαριάντα Πιερίδη.