Eurovision 2021: Η Έλενα Τσαγκρινού θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

Η Έλενα Τσαγκρινού θα είναι η τραγουδίστρια που θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2021, με την Κύπρο.

Ανακοινώθηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου η εκπρόσωπος της Κύπρου για τον 65ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας τον προσεχή Μάιο. Ο λόγος για την ανερχόμενη και δημοφιλή σε Ελλάδα και Κύπρο, Έλενα Τσαγκρινού που εκπροσωπείται δισκογραφικά από την Panik Records κι αναμένεται να ερμηνεύσει ένα τραγούδι που εξιστορεί τον έρωτα μ’ έναν αλήτη τόσο κακό, όσο ο… “El Diablo”.

Φέτος το ΡΙΚ ακολούθησε την ίδια μέθοδο με το 2018, όπου πρώτα επέλεξε το τραγούδι και μετά ξεκίνησε η αναζήτηση του κατάλληλου καλλιτέχνη για την Eurovision 2021. Το όνομα της Έλενας φλέρταρε έντονα με τον διαγωνισμό τα τελευταία χρόνια κι αρκετοί ήταν οι φαν που ονειρεύονταν να την δούνε στην Eurovision.

Η Έλενα Τσαγκρινού είναι μία από τις πιο ταλαντούχες και λαμπερές τραγουδίστριες της ελληνικής pop, η οποία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει από τα πρώτα της βήματα. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1994 και σε ηλικία 14 ετών συμμετείχε στο talent show «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», φτάνοντας μέχρι τον ημιτελικό. Το 2013, επιλέχθηκε από τους OtherView ως η βασική φωνή του συγκροτήματος, με το οποίο κυκλοφόρησε πολλά hits. Μετά από 5 χρόνια επιτυχιών και αφού ολοκληρώθηκε ο κύκλος της στο γκρουπ, η Έλενα Τσαγκρινού ξεκίνησε την solo καριέρα της κυκλοφορώντας το single με το συμβολικό τίτλο «Πάμε Απ’ Την Αρχή».

Στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλα singles ενώ στο ενεργητικό της έχει εμφανίσεις σε μεγάλα μουσικά events (π.χ. MadVideo Music Awards, Madwalk), καθώς και επί σκηνής συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως οι Κωνσταντίνος Αργυρός και οι ΜΕΛISSES. Επίσης, έχει και τηλεοπτική πορεία, η οποία ξεκίνησε το 2014, με τη συμμετοχή της στο μουσικό show «Just The 2 Of Us» ως coach ενώ τη σεζόν 2016-2017 ήταν συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Καπουτζίδη στο «The Voice».

Με παγκοσμίου φήμης συνθέτες και παραγωγούς στον διαγωνισμό

Ο Jimmy «Joker» Thornfeldt των πολλών Grammy – Ο Σουηδικής καταγωγής συνθέτης και παραγωγός Jimmy Joker έχει στο ενεργητικό του πολλά βραβεία Grammy Αμερικής και μεγάλο αριθμό τραγουδιών που βρέθηκαν στην 1η θέση των charts ανά την υφήλιο. Έχει συνθέσει και έχει επιμεληθεί την παραγωγή τραγουδιών για τεράστια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής όπως Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Pitbull, Usher, Nicki Minaj, Marc Anthony, Daddy Yankee και πολλοί άλλοι.

Laurell Barker – Η πλατινένια και βραβευμένη με βραβεία Juno Καναδή συνθέτης και παραγωγός Laurell Barker βρίσκεται τα τελευταία 3 χρόνια πίσω από μια πλειάδα μεγάλων επιτυχιών σε 20 χώρες. Πολλά τραγούδια της βρέθηκαν στην 1η θέση των charts με καλλιτέχνες όπως TWICE, Girls Generation, Nico Santos, Hanna Ferm κ.ά. Το 2019 ήταν μέλος της συνθετικής ομάδας που έγραψε το τραγούδι του Luca Hanni “She Got Me” για την Ελβετία το οποίο κατέλαβε την 4η θέση στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. H Laurell αποτελεί την πρώτη γυναίκα συνθέτη που κατάφερε να έχει 3 τραγούδια της στον τελικό του διαγωνισμού την ίδια χρονιά.

Oxa – Γεννημένη στην Βραζιλία, η συνθέτης, τραγουδίστρια, χορεύτρια και καλλιτέχνης Oxa ξεκίνησε την καριέρα της το 2012 ως χορεύτρια για το σόου της Jennifer Lopez “Q’ viva’ the chosen live’. Έκτοτε, έχει λάβει μέρος σε μιούζικαλ όπως το The Lion King στη Βραζιλία, Tarzan στην Γερμανία και το Kinky Boots στο Broadway. Έλαβε επίσης μέρος στο The Voice of Germany το 2019.

Thomas Stengaard – Ο Δανέζικης καταγωγής Thomas Stengaard είναι ο πολύ-πλατινένιος συνθέτης και παραγωγός που νίκησε τον διαγωνισμό της Eurovision με την Δανία το 2013 με το τραγούδι “Only Teardrops” που ερμήνευσε η Emmelie DeForest. Το 2018 κατάκτησε την 4η θέση με την Γερμανία ως μέλος της συνθετικής ομάδας του τραγουδιού “You Let Me Walk Alone” με ερμηνευτή τον Michael Schulte. Πέρα από τον διαγωνισμό, ο Thomas έχει στο ενεργητικό του πολλές επιτυχίες έχοντας συνθέσει και επιμεληθεί την παραγωγή τραγουδιών για καλλιτέχνες όπως Nico Santos, Adel Tawil and Alvaro Soler, Carpark North και πολλοί άλλοι.

Την σκηνική παρουσία της Έλενας θα επιμεληθεί ο Marvin Dietmann – Γεννημένος τη Βιέννη της Αυστρίας, ο Marvin Dietmann είναι ένας καλλιτεχνικός διευθυντής με πολυεπίπεδη πείρα στον χώρο του θεάματος. Έχει επιμεληθεί την παραγωγή και την καλλιτεχνική διεύθυνση σε περισσότερα από 180 τηλεοπτικά σόου ανά την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των επιτελικών και καίριων θέσεων που κατείχε στην παραγωγή ολόκληρου του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision την τελευταία δεκαετία. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Marvin Dietmann είχε την καλλιτεχνική διεύθυνση της παρουσίασης επί σκηνής της νικητήριας εμφάνισης της Αυστρίας το 2014 με την Conchita Wurst.