Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Indiana Jones and the Dial of Destiny» με τον σπουδαίο Χάρισον Φορντ να δίνει, για ακόμη μια φορά, τον καλύτερο εαυτό του.

Για τελευταία φορά – όπως όλα δείχνουν – ο Χάρισον Φορντ φορά το διάσημο καπέλο του Indiana Jones και ταξιδεύει σε νέες περιπέτειες.

Στο τρέιλερ ξεκινά με φευγαλέες εικόνες από τις πολλές αποδράσεις του Indy σε όλο τον κόσμο, ενώ ο παλιός συνεργάτης του, Σαλάχ, φορώντας τον χαρακτηριστικό τούρκικο φερετζέ του προσπαθεί να τον πείσει να επιστρέψει στις περιπέτειες.

«Μου λείπει η έρημος, μου λείπει η θάλασσα και μου λείπει να ξυπνάω κάθε πρωί αναρωτώμενος τι νέα περιπέτεια θα μας φέρει η μέρα», λέει ο Σαλάχ στον Indiana.

Αλλά ο Indy δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να επιστρέψει στην παλιά του ζωή.

«Αυτές οι μέρες έχουν έρθει και έχουν περάσει», απαντά ο Indy με τον Σαλάχ να του λέει: «Ίσως. Ίσως όχι».

«Δεν πιστεύω στη μαγεία, αλλά είναι λίγες φορές στη ζωή μου που έχω δει πράγματα», σκέφτεται ο Indy. «Πράγματα που δεν μπορώ να εξηγήσω. Και έχω καταλήξει να πιστεύω ότι δεν είναι τόσο το τι πιστεύεις, όσο το πόσο σκληρά το πιστεύεις» καταλήγει.

Η ταινία βγαίνει στους κινηματογράφους τον Ιούνιο, ενώ συμπρωταγωνίστριά του είναι η Φίμπι Ουόλερ-Μπριτζ.